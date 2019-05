Las "promos" se animan a más en cada 25 de Mayo

Cada vez más alumnos del último año de la secundaria se animan a innovar en la celebración del 25 de Mayo, que se hace en la ciudad. Fueron 136 instituciones de todos los niveles y disciplinas las que se presentaron con baile, música, deportes y hasta con un auto eléctrico construido por alumnos de una escuela técnica de Juana Koslay. No hubo desfile militar.

Entre los primeros pasistas estuvo la "Escuela Generativa Multicultural de Ajedrez", que montó un tablero gigante frente al palco donde se encontraba el Gobernador. Con un jaque mate, cerraron su presentación que fue musicalizada con el clásico “Otro ladrillo en la pared” de Pink Floyd. Les siguió La Escuela Generativa Horizonte de El Volcán, que eligió usar la bandera que identifica a la promoción "Telurios" y combinarla con una coreografía para rendirle homenaje a los 209 años de la Revolución de Mayo.

Lo que no cambia año tras año es la enorme ilusión que les causa a las promociones participar de tan importante acto, en el que pudieron ver y acercarle regalos a Alberto Rodríguez Saá. Cuando le tocó el turno a la escuela generativa "La Nueva Tribu", pararon la marcha y realizaron una muestra deportiva. Al terminar, Verónica Cornejo, una mamá y colaboradora de la institución, se acercó al Gobernador para entregarle una copia de la primera edición del periódico escolar. "También está la versión digital. La iniciativa fue de la alumna Guadalupe Orellano, quien es la editora. Le gusta el periodismo y, gracias a la aceptación de los directivos, fue posible concretar el proyecto que hoy llegó a manos de Alberto. La escuela busca que cada niño encuentre su pasión y desarrolle su talento", contó Cornejo a El Diario de la República.

El momento más emotivo fue el paso, cerca del mediodía del sábado, de la escuela generativa "Danza Arte Studie Ballet", que se presentaba por segunda vez en el desfile. Dos varones con atuendos gauchescos y por lo menos un grupo de diez chicas mostraron sus destrezas con el cuerpo, con un baile contemporáneo, en el que se destacaban los sonidos de instrumentos de percusión. También usaron elementos, como banderas, en las que se envolvían mientras giraban en su propio eje. La profesora de literatura, Evelyn Rodríguez, que acompañaba a los 28 alumnos que tiene ese semillero, manifestó a El Diario: "A través de la danza se puede representar todo, y eso quisimos mostrar".

La otra sorpresa la trajo la escuela técnica Nº 37 "Ingeniero Germán A. Lallermant" de Juana Koslay, que presentó el auto eléctrico que realizaron los estudiantes. Uno de ellos, Bryan Coria de 5º año, fue quien colaboró para ponerlo a punto para el desfile de ayer. "No estaba en buenas condiciones, por ese motivo, durante un mes le hicimos arreglos. Yo en lo particular me encargué del ploteo, con los colores de la bandera Argentina", expresó el joven que marchaba detrás del auto que iba a una velocidad de paso de hombre.

El resto de las instituciones mostraron su mejor disposición para celebrar el Día de la Patria. En su mayoría, se pudo ver una presencia uniforme en la que desfilaban al grito de: "Izquierda, izquierda, izquierda derecha, izquierda", con el brazo diestro que subía y bajaba de la cadera a la altura de los hombros y una convicción por la tradición, admirable.