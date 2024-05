Folclore y tradición en la semana más patria del año

DESTACADAS

MARTES

Fiesta sazonada

Suxana llega con su show latino al casino Flamingo para asegurar que su fiesta que durará hasta la madrugada, aunque sea el segundo día de la semana. La artista estará sobre el escenario a las 22 para avivar la llama del baile en pleno otoño. La entrada es gratuita.

MIÉRCOLES

La rumba de la semana

La diversión se asegura en el casino Flamingo con la presencia de Alejandro Ortiz, el cantante que supo estar en las mejores épocas de Los playeros y ahora apuesta a su carrera solista con total éxito y seguidores. El artista de Tilisarao corta la semana en la casa de juegos de Merlo a partir de las 22 con entrada gratuita.

JUEVES

Amor y canto

El dúo de Daniel y Noelia llega al casino Flamingo de Merlo con un repertorio que promete enamorar y divertir al mismo tiempo al público que los escuche en el show que realizarán a partir de las 22 con entrada gratuita.

MÁS AGENDA

LUNES

Entre dos pasiones

Fede Iribarne es un joven profesor de Educación física que también tiene espacio en su rutina para dedicarse al canto. El casino Flamingo de Merlo lo ayudó a potenciar y lo ubicó en la agenda de shows para que presente su concierto que comenzará a las 22 con entrada gratuita.

De la tierra de la Chaya

El abierto de poesía de esta semana organizado por la editorial “Perniciosa” estará dedicado a escritores riojanos. El micrófono estará abierto para quienes quieran leer en vivo. La música estará a cargo de Darío Matta y su especial de vaporwave. Comienza a las 21 con entrada gratuita.

MARTES

Brillante corazón teatrero

La semana en el teatro “El viejo varieté” tiene brillos y humor gracias a “Esto es varieté” la obra que cada semana renueva las risas en Merlo. El elenco dirigido por Lisandro Majorel subirá al escenario a las 23. Las entradas se consiguen por boletería.

MIÉRCOLES

Viajero del tiempo

Juan García Tanco transporta al público por las mejores épocas de la música internacional. Así será en el show que dará en All right donde tocará las canciones más icónicas de la década de los ochenta y noventa. El concierto comienza a las 22 con entrada gratuita.

JUEVES

Bien nuestro

Tonadas, cuecas y gatos son ritmos que no faltarán en el repertorio de “Dos para Cuyo”, el dúo de jóvenes puntanos que conoce muy bien el escenario de All right. El concierto comenzará a las 22 con entrada gratuita.

VIERNES

Vísperas de festejos patrios

Ya llega el 25 de Mayo y para anticiparse, Las voces de Roarca celebran a la Patria en el casino Tropicana de San Luis con un concierto de puro folclore. Las mejores canciones en un show que comienza a las 23 con entrada gratuita.

Un viaje planeado

De visita por Santa Rosa del Conlara, Suxana dará su show latino en el casino Tropicana. Guitarra y un estilo propio la acompañarán en una noche para no olvidar. A las 22:30 con entrada gratuita.

Crítico y ¿Constructivo?

Emanuel Rodriguez dejó de lado el periodismo para dedicarse de lleno al humor. Así creó “Peroncho”, el espectáculo de stand up que llega de gira por la provincia y tiene al humor político como bandera. Quienes deseen encontrarse con un panorama distinto de la actualidad, la función será en Comuna a las 21 con entradas a 5 mil pesos.

Corazón celeste y blanco

Las vísperas del 25 de Mayo también se palpitan en Potrero de los Funes. “Savia nuestra” “Signos” y el ballet “Lazos cuyanos” organizó una peña patria en “Lo de Peky” para todos aquellos amantes de lo nacional. Comienza a las 21:30 con entradas a 2000 pesos.

Doble turno para disfrutar

Damián Díaz será el encargado de abrir la noche en “All right” con un repertorio único de canciones inolvidables. Será a las 23 y luego, a la medianoche, llegará el turno de “La sensual band” que avivará el fuego latino de los comensales. La entrada será gratuita.

SÁBADO

En comunidad

El Día de la Patria es la excusa perfecta para que Norte libre presente su disco “Tribu”. Será en Comuna, rodeados de amigos y folclore cuyano. Será a las 20 con entradas a colaboración y un alimento no perecedero.

Hola vaquero

En su versión solista, acústica y forastera, “Piti” Fernández volvió a girar por las rutas argentinas y pasará por San Luis para visitar a sus seguidores y adelantar algunas canciones de “Tuertos vivos”, su próximo álbum. El concierto será a las 21 en el Cine Teatro San Luis y las entradas cuestan 15.000 pesos.

La tetera es de porcelana

Con clásicos infantiles de todos los tiempos y algunas canciones propias, Carlos Braile apuesta a un público nuevo en su debut musical para las infancias. Se trata de su proyecto “La banda Lavanda” que presentará el show “Canciones de las estrellas”. La función será a las 19 en la sala Berta Vidal de Battini y las entradas cuestan 2500 pesos.

Un último rayo

Emiliano Mondone cierra la grilla de shows de mayo en el casino New York. Con su tributo a Luis Miguel, el artista repasará las mejores canciones del repertorio latino. Será después de las 23:30 con entrada gratuita.

Canciones conocidas

Aunque el feriado cayó fin de semana, se celebra igual en el casino Tropicana con el show de Brenda González, la artista que indaga por ritmos tropicales, latinos y melódicos. El concierto será a las 23 con entrada gratuita.

El muchacho peronista

Con la ideología clara, Emanuel Rodriguez sigue de paseo por la provincia y Villa Mercedes no se salvará de su espectáculo “Peroncho”, donde el periodista decantado en humorista, hablará entre chistes e ironías sobre la realidad política del país. La función será en el teatro TIM a las 21.

Que sigan los festejos

Una jornada patria se vivirá en Casa Mollo para celebrar el 25 de Mayo. Desde las 11, las puertas del bar se abren para recibir a los comensales. Luego habrá talleres de danzas folclóricas y a partir de las 22, los shows musicales con Ger del Viento y “Savia nuestra”. La entrada será gratuita.

Clásicos e inolvidables

Canciones de amor, algunas cumbias y mucho del recuerdo llegan junto a Santiago Tello al casino Flamingo de Merlo. El tomense se encargará de que el sábado sea inolvidable para el público. El show comenzará a las 23:30 con entrada gratuita.

Sin perder el tiempo

La fiesta en All right es variada y popular. La primera parte de la noche tendrá mucho folclore de la mano de “Sin saldo”, digna visita para un día patrio. El show será a las 22. La medianoche se enciende con “La cumbé”, una nueva orquesta de cumbia que promete un largo camino.

DOMINGO

Cuerpos que arden

Con nombres en el elenco como Juan Palomino, Carna o “Tucu” López, llega al Cine Teatro San Luis “Sinvergüenzas”, la adaptación argentina de “Ladies night” que es furor en los teatros nacionales. Además cuenta con el debut teatral de “El Cone”, exparticipante de Gran Hermano. La función será a las 20 y las entradas se consiguen a partir de los 10 mil pesos.

Los dos dedos en V

La última función de Emanuel Rodríguez en San Luis con “Peroncho” será en el teatro “Amigxs de Merlo”. El humorista hablará de política y realidad de forma crítica pero descontracturada. El espectáculo comienza a las 21 y las entradas se consiguen por boletería.

La última que apague la luz

La semana patria termina en el casino Flamingo de Merlo con Suxana al mando. Un popurrí de canciones la acompañarán en una noche de domingo que promete dejar el frío fuera de lugar. El show será a las 22 con entrada gratuita.

Variedad para el domingo

Música en vivo, danza, actividades infantiles, sector gastronómico con comidas típicas y stands de emprendedores tendrá la peña en “El refugio”, un nuevo lugar cultural que pisa fuerte en Juana Koslay. Todo comienza a las 12 del mediodía con entradas a mil pesos.