Repudiaron la agresión que sufrió la diputada Eva Morel

Luego de las agresiones del legislador Demetrio Augusto Alume hacia la diputada María Eva Morel, durante la sesión de la Cámara baja, varios funcionarios, políticos y gente en general salieron a repudiar las amenazas e insultos del representante del Departamento Ayacucho. A través de diversos medios y redes sociales, se solidarizaron con Morel, quien vivió un momento de violencia de género.

En un comunicado, el Bloque Frente Unidad Justicialista señaló que rechaza “enérgicamente las agresiones vertidas por el diputado Augusto Alume del bloque 'Juntos por la Gente' hacia la diputada María Eva Morel", quien tuvo que soportar "momentos de angustia al ser intimidada verbal, física y psicológicamente mediante una actitud amenazante e intimidatoria, que le produce la humillación, descalificación y desvalorización como persona y como mujer dentro del recinto”.

A este reclamo se sumó, a través Facebook, Adriana Bazzano, titular de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos: “Qué barbaridad!! Repudio!” y, de esta manera, demostró su solidaridad con la legisladora provincial. En distintas páginas de la red social, la gente se sumó al desprecio contra el accionar de Alume, quien responde a la fracción del adolfismo.

En comunicación telefónica, Morel contó que la agresión que sufrió fue cuando en el recinto se trataba la interpelación al ministro de Seguridad, Ernesto Nader Ali. “Se abrió la lista de oradores y me tocó fundamentar mi voto, que fue en contra de la interpelación. En ese instante, en el recinto nadie me estaba escuchando, dado que los legisladores hablaban entre ellos, algo que pasa siempre en las sesiones. Entonces le dije al presidente de Diputados, Carmelo Mirábile, ‘me doy cuenta que nadie me está escuchando y no voy a hablar más’. Fue en ese momento que el legislador Juan Pablo Funes comenzó a aplaudir de una forma burlesca, por lo que solicité que ese accionar quedara registrado en la versión taquigráfica”.

La agresión de Alume se produce cuando Morel intenta hablar nuevamente al solicitar una moción de orden para defenderse ante la situación de burla que vivió cuando manifestó que se iba a callar. “Cuando volví a repetir eso fue que volvió a aplaudir Funes y se sumó Alume. Al hacerle notar este accionar burlesco de los legisladores al presidente, fue que en cuestiones de segundos el diputado Alume estaba casi encima mío insultándome”, dijo Morel.

La diputada señaló que la situación que vivió fue de mucha violencia: “Vi a un hombre totalmente embravecido, furioso y la verdad no sabía cómo iba a reaccionar. Me dijo de todo, que era una tonta, una niña, que no entendía nada, una pendeja y estúpida. Todo eso lo repitió un montón de veces y otros insultos que no se pueden repetir”.

La legisladora indicó que va a presentar un informe ante la Cámara de Diputados para que se inicie un proceso de investigación que trate el comportamiento de Alume. “Voy a recopilar toda la información sobre este tema y el trato en general que recibimos. Es una situación que se repite en cada sesión, quizás no con este grado de violencia, pero siempre hay actitudes discriminatorias, de menosprecio y de burla hacia mi persona y a veces a Sonia Delarco, que ya no podemos dejar pasar más. Esto lo voy a presentar para que se someta a tratamiento, porque creo que el diputado Alume tiene que recibir una sanción por este accionar dentro de la Cámara”, finalizó María Eva Morel.