Otra vez sin micros: el martes la UTA hará un paro nacional por 24 horas

La seccional San Luis del gremio confirmó su adhesión. La medida alcanza a los servicios urbanos e interurbanos de todo el país. El reclamo apunta a la falta de paritarias entre el sindicato y el organismo que nuclea a los empresarios.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) nacional anunció este viernes la realización de un paro general por 24 horas para el próximo martes 4 de junio. La medida alcanza a todo el país y obedece a la falta de cierre de las paritarias entre el gremio y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), la entidad que nuclea a los empresarios del sector.

La huelga incluye a los servicios urbano e interurbano y la seccional San Luis de la UTA confirmó que adhiere a la medida. “Nosotros vamos a adherir al paro porque es una disposición a nivel nacional. Será por 24 horas a partir de la hora 0 del martes 4 de junio. No habrá colectivos a lo largo del día. Nuestro reclamo se debe a que no se logró cerrar la paritaria 2019-2020 con la FATAP, no volvieron a sentarse a la mesa de negociación y en consecuencia nuestra dirigencia decidió iniciar las medidas de fuerza”, expresó a El Diario de la República el secretario general de UTA San Luis, Iván Piñeyro.

“UTA Nacional fue muy cautelosa en cuanto a la negociación. Fue muy paciente. Desde marzo que viene en busca de un acuerdo con los empresarios y ya estamos en junio y no se logró una paritaria. La federación que nuclea a los empresarios no está interesada en el diálogo. No hubo acuerdos y por ese motivo comienza un plan de protesta”, añadió el gremialista puntano.

Más problemas en el Interurbano puntano

La situación en la provincia está lejos de ser la ideal. Según adelantó Piñeyro, el lunes la UTA San Luis anunciará las medidas que tomará en reclamo a la falta de cumplimiento en el pago a choferes que se desempeñan en empresas del servicio interurbano.

Aunque todavía no quedó sellado, es probable que el viernes 7 de junio cumplan un paro por 24 horas.

Según el gremio, el problema radica en que hay varias empresas que, tras recibir fondos del Gobierno de San Luis, no cumplieron con todos los pagos que debían hacerles a sus empleados.

Tras esperar durante un tiempo el cumplimiento de esos compromisos y al no encontrar respuestas por parte de los propietarios de las empresas, otra huelga estaría cerca de concretarse.