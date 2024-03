UTA anunció un paro del urbano e interurbano para el martes y miércoles próximo

La antesala de Semana Santa será sin transporte en la provincia. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Luis anunció un paro del servicio urbano e interurbano de pasajeros para el martes 26 y el miércoles 27 de marzo próximos.

El secretario general de UTA, Lucio Orozco, confirmó a El Diario de la República, ya notificaron al Programa Relaciones Laborales y, cerca de las 11 de este viernes, lo hacían con todas las empresas servicio urbano de pasajeros de toda la provincia.

“Tuvimos acercamiento con el Gobierno de la provincia, con el Municipio, con los empresarios. Todo charla pero nadie hace nada, no quieren hacer hincapié en la paritaria. A nivel nacional, el lunes tenemos la décima reunión y no sabemos cómo va a salir. Las medidas están anunciadas y no se puede esperar más. El bolsillo del trabajador cada vez está peor y necesitamos la paritaria”, detalló el gremialista.

El miércoles 13 pasado, los trabajadores del sector realizaron un paro por 48 horas.