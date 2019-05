Vasectomía: hay diferentes posturas en el ámbito médico

Según la Ley 26.130, de contracepción quirúrgica, los únicos requisitos que un hombre debe cumplir para hacerse una vasectomía son: ser mayor de edad y presentar una solicitud. Aun así, esta premisa genera controversias en el ámbito médico, ya sea privado o público. En la provincia hay profesionales que se oponen a realizar una cirugía de este tipo en determinados casos, especialmente cuando se trata de jóvenes que todavía no fueron padres.

El Diario consultó a diversos urólogos para conocer su postura sobre el tema. Uno de ellos fue Luis Odicino, que se desempeña en la medicina privada. El médico comentó que comparte esta visión. Si bien señaló que "no hay ninguna condición para determinar quién puede o no hacerse una vasectomía, uno tiene que interpretar que el paciente tenga hijos, porque más adelante no va a poder".

"Por ejemplo, en el caso de una persona de 22 años con dos hijos que se quiere hacer una vasectomía, no me parece mal, pero le diría que lo pensara mejor porque después, quizás, quiera tener más hijos. No pasaría lo mismo en el caso de un hombre de 40 años, las posibilidades de formar una familia son menores. En cambio, si a mí me llega un chico de 20 años y no fue padre, no hay ninguna posibilidad de que me convenza de hacérsela (a la vasectomía). Se respeta su postura pero yo también puedo negarme. En todo caso, si tiene obra social, la misma empresa puede gestionarle un turno con otro médico", opinó.

Para Odicino, al tratarse de una cirugía que no es obligatoria, sino más bien que implica una decisión personal, puede negarse si considerara que el paciente es muy joven para tomar una determinación de este tipo. “Puede buscar hacerse la intervención con otro especialista”, sostuvo y explicó que su criterio se basa en que “la posibilidad de que la reversión de una vasectomía sea positiva al cien por cien es muy poca. El hombre puede arrepentirse”, consideró.

El doctor Walter Vega, que pertenece al equipo de Urología del Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" de Villa Mercedes, reconoció que existen diferentes posturas en el campo de la medicina pero que, aun así, la institución está obligada a brindar una alternativa.

"Ante la situación de un paciente que no haya procreado y que tiene la intensión de someterse a una práctica anticonceptiva, uno como médico debe aconsejar e informar de manera completa, pero de ninguna forma puede oponerse a su elección. Es una decisión personal que está basada en lo que él necesita, fundamentalmente si tiene en cuenta que la reversibilidad del método no es cien por ciento exitosa. Por ejemplo, si tengo un paciente de 20 años, primero lo aconsejaría pero no para que revierta su postura, sino que le diría que se plantee dejar pasar un tiempo. No obstante, si la persona está segura, se debe respetar esa decisión. En nuestro caso funciona así", aseguró el urólogo.

Una cirugía elegida

Ambos especialistas coincidieron en que al menos en los últimos dos años aumentaron exponencialmente las consultas por vasectomía. En el sector privado, Odicino destacó que se duplicaron y realizan "entre tres y cuatro por semana". "El 90 por ciento de los hombres que se hace vasectomía tiene entre 35 y 55 años. Algunos van solos y otros, que son los más, van con su mujer porque ya no pueden utilizar los métodos anticonceptivos, y consultan en parejas", destacó.

Lo mismo ocurre en el hospital público. Vega resaltó que "en los últimos dos años la vasectomía no era una práctica común" y añadió que "la mayoría de los pacientes lo hace por una planificación familiar".