La anticoncepción definitiva, un derecho con muchos obstáculos

Las mujeres tienen más trabas para acceder a la cirugía. Hay médicos que se niegan a practicarlas.



Por vergüenza, miedo, desconocimiento o por religión, hay muchas cosas de las que todavía no se habla cuando se tocan temas como la sexualidad. Una de ellas son los métodos de anticoncepción femenina y masculina definitivos: la ligadura tubaria (LT) para ellas y la vasectomía para ellos.

El Diario recabó testimonios de quienes contaron su experiencia al pedir la cirugía. Las mujeres manifestaron que tuvieron muchas trabas para acceder a la ligadura de trompas, una de ellas tuvo que pedir el consentimiento de su esposo. Un puntano contó su experiencia y recomendó la vasectomía.

Además, se pudo comprobar que hay doctores que se oponen haciendo uso de la objeción de conciencia y otros que respetan el deseo de quienes piden este método anticonceptivo definitivo.

¿Qué es la ligadura de trompas?

La LT es un método permanente que consiste en la oclusión, mediante la ligadura, sección u obstrucción bilateral de las trompas de Falopio. Se hace para evitar que los óvulos puedan desplazarse para entrar en contacto con los espermatozoides. Este procedimiento es altamente efectivo, alcanza un 99,5%.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existen condiciones médicas para restringirla, aunque algunas circunstancias requieran ciertas precauciones.

El Diccionario Enciclopédico de la Legislación Sanitaria Argentina señala que la cirugía es sencilla y debe ser realizada por un profesional calificado, en un quirófano, y requiere anestesia total o peridural. Se puede realizar durante una cesárea, dentro de las primeras cuarenta y ocho horas posteriores al parto, o después de una pérdida de embarazo o de un aborto.

Se trata de una mini laparotomía a través de una pequeña incisión suprapúbica transversal; o una laparoscopia, a través de dos o tres mínimas incisiones, una en el ombligo y las otras en la parte inferior lateral del abdomen. Se introduce una lente que posibilita ver dentro y se colocan las pinzas que se utilizarán para bloquear o seccionar las trompas.

Si el postoperatorio evoluciona adecuadamente, en general, la internación no supera las 24 a 48 horas. Los índices de complicaciones son muy bajos, solo existen algunos riesgos propios de cualquier intervención quirúrgica. Recomiendan usar otro método anticonceptivo hasta la siguiente menstruación.

La cirugía para revertir la ligadura tubaria es difícil y no siempre es efectiva. Para lograr un embarazo luego de una LT también pueden practicarse técnicas de fertilización asistida.

Aseguran que la mayoría de las personas que decide realizarse la anticoncepción quirúrgica no se arrepiente.

En qué consiste la vasectomía

El mismo diccionario indica que la vasectomía consiste en la ligadura de los conductos deferentes en el escroto que impide el pasaje de los espermatozoides al líquido seminal.

Posee el 99,5% de efectividad si se respeta el cuidado anticonceptivo en los tres meses posteriores a la cirugía.

La baja adopción de este método por parte de la población se debe a falsas creencias como la que identifica la fertilidad con la potencia sexual.

El procedimiento se realiza con anestesia local y en forma ambulatoria, no requiere internación y la intervención no suele durar más de treinta minutos.

A través de una punción o de una pequeña incisión en el escroto, se identifican ambos conductos que transportan el esperma al pene (conductos deferentes) y se seccionan o bloquean mediante ligadura, sección o cauterización.

Para ambos métodos es importante tener en cuenta que la vasectomía no afecta ni daña los órganos reproductores; no disminuye el deseo sexual, la erección tiene la misma firmeza, duración y se eyacula la misma cantidad de líquido que antes de la intervención; no altera las relaciones sexuales ni su goce; tiene menos efectos colaterales y complicaciones que muchos otros métodos; no modifica el aspecto; no ofrece ninguna protección contra el sida ni otras infecciones de transmisión sexual (ITS).