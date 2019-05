Se "codea" con su boca

A Mario Negri, candidato de Cambiemos a gobernador en Córdoba, se le viene a la mente la carrera de Gastón Gaudio. Porque, como el querido "Gato" (hay gatos queridos), la está pasando muy mal. Y es que al compartir varias recorridas de campaña, ha tenido que lidiar con el indomable espíritu de su colega en Cambiemos Elisa Carrió. Y en el último episodio decidió "aplicarle un correctivo".

Fue en Río Cuarto, el pasado 1º de mayo. En una conferencia de prensa, la diputada denunciaba el accionar del narcotráfico en la segunda ciudad cordobesa.

"Acá hay crímenes que están impunes, acá hay compra de campos, acá hay rédito. Todo el mundo sabe en Río Cuarto lo que pasa en Río Cuarto", lanzó con la vehemencia que es su signo. Pero al toque, decidió frenar mandando al frente a Negri: "No voy a decir nada más porque me codeó".

El legislador y candidato intentó disimular, lanzó una risita nerviosa y tragó saliva. Una nueva "gran Carrió" había visto la luz.

Al día siguiente Negri trató de desmentir el codazo casi imperceptible que "Lilita" dejó en evidencia. Negó que haya intentado "frenar" a la líder de la Coalición Cívica con un codazo. "No quiero frenar a nadie. Si le puse el codo o no, es el modo Carrió. Yo no me callo, digo lo que pienso hace mucho tiempo. No hay nadie que le diga a Carrió que no diga algo. Es su forma de hablar, la conocen ustedes de memoria".

Quiso agregar que su intención al "no darle un codazo a Carrió" fue evitar que entrara en una discusión con un periodista local. Lo que tampoco pudo hacer: en otra de sus polémicas frases, la aliada de Mauricio Macri les dijo a los hombres de prensa: "Se van a matar entre las bandas y los van a matar a ustedes. Si un día matan a uno de sus hijos me van a pedir perdón llorando. Ojalá que no le pase nada a nadie de tu familia".

La primera "gran Carrió a la cordobesa" nació el 23 de abril. "Gracias a Dios se murió De la Sota", dijo. El exabrupto le ganó varias denuncias judiciales.

Negri también estaba al lado. El domingo que viene irá a las urnas en busca de la Gobernación. Las encuestas y el rótulo de candidato de Macri no lo ayudan. Qué mal que la está pasando...