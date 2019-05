GOT: apareció un vaso de Starbucks en una escena y los fans especulan qué ocurrió

Algunos lo atribuyen a un error, otros a una jugada intencional de los guionistas, ya que el episodio se llama “The Last of the Stark(buck)s”. ¿Confusión o jugada para promocionar la serie?

Este domingo el final de un nuevo episodio de "Games of Thrones" trajo una sorpresa más, que si bien al principio pasó desapercibida ahora llama la atención de todos los fanáticos e incluso de aquellos que no siguen la serie. En una de las escenas ocurrió un suceso inesperado: apareció un vaso de Starbucks. ¿Error o estrategia de marketing?

La extraña aparición ocurrió en el capítulo “The Last of the Stark”, durante una escena crucial para el desarrollo del destino de los personajes y no hay espacio para dudas o especulaciones. Se trataría de un vaso de café con su distintiva tapa plástica.

Por la posición en la que está el vaso todo apunta a que se encuentra justamente frente al asiento de Kit Harington, actor que interpreta a Jon Snow. Así que el error podría ser atribuible a él. Estos últimos episodios de "Game of Thrones" ya han dado muestras de que las grabaciones fueron casi tan apuradas como el proceso de post-producción.

Aunque, también existe la posibilidad de que se trate de un movimiento intencional. A modo de broma para poner a prueba la agudeza visual del público o incluso para que se hable aún más de esta famosa serie.

Mirá los mejores memes

I went back and looked at the scene and wow, this #GameofThrones Starbucks cup scene is even worse than I thought. pic.twitter.com/QdFeGSMykk — Alternate Histories (@AltHistories) 6 de mayo de 2019

the starbucks cup... as if we needed any more proof they dont give a shit pic.twitter.com/948IakEUe1 — ,, (@danystormborn) 6 de mayo de 2019