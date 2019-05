A paso firme: la escuela "Mariano Moreno" celebró sus 124 años

Un aniversario de más de un siglo es suficiente motivo de celebración. Ni hablar de 124 años. Por eso, la Escuela Nº 31 "Mariano Moreno", ubicada en pleno centro de la ciudad, festejó con una caminata por las calles del microcentro. Los alumnos más pequeños le pusieron color y alegría a la tarde, mientras que la banda de música de la Unidad Regional II de la Policía de la Provincia les musicalizó el paseo.

La marea de estudiantes partió desde la puerta del establecimiento, sobre Lavalle, entre Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, rumbo a la calle Pedernera. Un estandarte y una bandera encabezaron la marcha, justo detrás de los músicos que solo los acompañaron dos cuadras y les dieron la bienvenida con sus melodías en el retorno al colegio.

"La llamamos 'Camino a los 125 años', fue una iniciativa de los docentes que surgió como un paseo y se convirtió en esto. Están desfilando todos los chicos de la sala de 4 y 5, el nivel primario y el 1º, 2º y 3º año de la secundaria", describió Judith Aguilar, la directora de la institución.

Los nenes de las salitas despertaron sonrisas y suspiros con sus coloridos bonetes y disfraces: unos eligieron caracterizarse como animales, algunas niñas prefirieron las faldas de tul de princesas, hubo varios payasos mientras que otros más divertidos vistieron atuendos de los personajes de cuentos o películas infantiles.

"Cada uno eligió llevar un motivo festivo y alusivo al día de la escuela, y a mí se me ocurrió hacerles los bonetes. Los chicos ya estaban motivados porque en la semana hablamos mucho del cumpleaños de la escuela. Llevo 37 años acá, este año me jubilo. En sus inicios, no había secundario, tenía solo una sala de jardín, hasta que fuimos aumentando. El avance ha sido grandísimo", apreció Cristina Martín, una de las seños de sala de 4 del turno tarde.

Los alumnos del primario optaron por vestir los colores de la bandera nacional en camisetas, gorros y cintas sobre el uniforme, otro grupo se caracterizó como damas y caballeros de la época colonial. Los jóvenes llevaron carteles y pancartas con mensajes que ellos mismos escribieron.

"Es sumamente tradicional, y los 124 años nos dan la pauta de la importancia de la institución que lleva más de un centenario. La fundadora fue Nicolasa Berrondo de Quiroga y terminó por captar toda la barriada de la zona centro. Es lindo que la escuela salga a la comunidad, que se haga notar y que haga partícipes a los vecinos", expresó Stella Maris Curtis, la supervisora general del Ministerio de Educación que se sumó a la caminata.

Hoy será el acto académico y el festejo seguirá con una gran torta.