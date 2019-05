Martina del Trecco, la maga del fútbol

Con 17 años, Martina del Trecco dice estar lista para llevar magia y goles a River Plate. La 7 "picante" que tiene Aviador Origone viajará el próximo 13 de mayo a Buenos Aires, donde buscará cumplir el sueño de ganar un lugar en el club de sus amores y el de convertirse en una jugadora profesional.

"Actualmente el club no tiene una pensión de mujeres, por eso cuando llegue lo primero que tengo que hacer con mi mamá (Claudia) es encontrar hospedaje. Cuando arregle ese tema ahí sí me sumo al plantel", le cuenta a El Diario de la República Martina, cuya pasión por el fútbol arrancó a los 7 años en Sportivo Pringles, continuando a los 11 en "La Franja", institución con las que consiguió innumerables títulos (locales y nacionales) en el femenino.

Pieza clave en el dibujo del DT Daniel Sáez, la delantera tuvo contactos con la entidad "millonaria" en 2015 y 2018, en este último deslumbrando al entrenador Daniel Reyes, con quien mantiene diálogo y desea contarla entre sus dirigidas. "Fui a probarme y quedé pero no pude volver por el tema económico. Desde ahí Daniel (por Reyes) me pregunta como estoy y dice que me esperan. Que se interese por mí me pone contenta, me emociona muchísimo”, señala.

—Martina, estás próxima a cumplir tu sueño, ¿te ves jugando en Primera División?

—Todavía me cuesta creerlo, pero sí me veo jugando. Ir a un grande es el sueño de toda futbolista, más si vas al club del cual sos hincha. Sé que al principio me va a costar porque es otra cosa, allá el juego es más exigente pero estoy segura que me voy a adaptar.

—¿Seguís los partidos del equipo?

—Sí, los sigo por las redes sociales, a veces los transmiten. Ahora están punteras a falta de una fecha (32 puntos), y las siguen de cerca Boca y UAI Urquiza, que tienen un punto menos. Allá trabajan mucho el aspecto físico y a mí me dijeron que eso es lo que me falta. Obviamente porque soy nueva, pero todo es entrenamiento y ganas, me puedo poner a la altura.

—¿Tenés contacto con las jugadoras?

—Tengo diálogo con algunas de ellas, por ejemplo con Nicole Hain. Hace un tiempo me incluyeron en un grupo de WhatsApp y por ahí sabemos hablar. Aunque principalmente se formó para subir información, días de los entrenamientos y videos sobre los rivales. Se aprende muchísimo.

—¿Con quién pelearías el puesto?

—Hay muchas jugadoras, pero va variando. Yo soy 7, pero en la prueba del año pasado también me pusieron de 5. Cuando me presenté y entrené con el grupo voy a ver dónde me ponen.

—¿Firmarías como profesional?

—No, en River todavía no se profesionalizaron. Creo que el año que viene lo harían o cuando finalice este campeonato. Hasta el momento es San Lorenzo el único que se adelantó y dio el primer paso. Espero algún día sí poder hacerlo, ese es el objetivo.

—Imagino que en estos días te llovieron las felicitaciones.

—Sí, de mis amigas, compañeros del club y del colegio (cursa cuarto año). También muchas profesoras y mi familia, que están todos felices aunque no sé si me van a extrañar (risas).

Martina, tercera en la línea de descendencia entre siete hermanos (Kevin, Lucas, Emiliano, Francesco, Giuliana y Macarena), tiene la ilusión de brillar en River. Está próxima a emprender una experiencia inolvidable, donde sabe que debe luchar para conseguir sus objetivos. El más inmediato, ganarse un lugar en el plantel "millonario". Y después, debutar en primera, convertirse en profesional y vestir la camiseta "Albiceleste".

"Llegar a la selección sería maravilloso. Tengo 17 años y voy a pelear para estar en la Sub 20. Ahora se viene el Mundial de la mayor, y después seguramente van hacer pruebas. La idea es ir y demostrar que puedo estar", cerró Martina, que tiene bien en claro que el próximo 13 se le abrirá una oportunidad muy importante.