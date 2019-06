“Trabajo por San Luis”: una empresa sumará a veinte beneficiarios de Inclusión

Un comercio gastronómico de la ciudad de San Luis se animó a confiar en el Programa “Trabajo por San Luis”, que ofrece subsidios y crédito fiscal a las compañías. Solicitó incorporar a 20 integrantes del Plan Solidario, que en dos semanas comenzarán a trabajar en un nuevo local que la firma está a punto de inaugurar. Carlos Barroso (45 años), propietario del emprendimiento, contó que se enteró a través de las redes sociales del programa “y mi interés surgió luego de conocer los beneficios que otorga a los comerciantes. Y, como nuestro sector está atravesando una situación económica bastante delicada, esta alternativa que brinda el Gobierno —de poder incorporar personal a nuestra estructura, a la vez que nos permite amortizar nuestros costos de capacitación y de inserción laboral— la hace muy atractiva para nosotros”.

Barroso indicó, además, que “este plan amplió los beneficios porque no solamente se ocupa de brindarle una asistencia social a muchas personas que se quedaron sin trabajo, sino que se preocupa también por reinsertarlas en el mercado. Asimismo colabora con las empresas que estamos sufriendo en este escenario macroeconómico”. En ese sentido, señaló que “en nuestros locales las ventas cayeron en el último año un 30 por ciento y, en el mismo período, los costos de los servicios aumentaron un 250 por ciento”.

También contó que a través del programa “nuestra firma logra retomar un proyecto que habíamos tenido que abandonar que es la apertura de una nueva sucursal. A partir de esto, podremos hacer una reubicación de los recursos humanos en los locales y la incorporación de estos 20 nuevos empleados del Plan”. La mitad se desempeñarán en la cocina, como chef y ayudantes, mientras que los otros diez serán camareras y mozos de salón, que atenderán al público. Todos ellos cumplen desde hace dos meses con la capacitación necesaria, antes de empezar sus tareas, y las edades son variadas: entre los 20 y los 45 años.

El empresario gastronómico advirtió que “hay dos factores por los cuales yo les recomiendo a mis colegas que aprovechen esta oportunidad: primero porque la situación macroeconómica es complicada y nuestro rubro es el que más empleo genera en relación a la facturación. En el último tiempo, nos hemos visto obligados a achicar los costos y la única alternativa que tenemos hoy de ampliarnos o recuperar viejos proyectos, que requieren de nueva mano de obra, es recurriendo a este programa”. Y el otro punto que señaló fue “la buena predisposición de los integrantes de la iniciativa para concretar los convenios; el trámite es rápido y no se pierde tiempo en temas burocráticos porque no hay barreras para concretarlo. Muchas veces nos encontramos con estos inconvenientes porque hay pocas soluciones en el mercado, como el financiamiento que es poco y muy restrictivo. En este caso, no solo es fácil acceder sino que también nos genera contar con la masa salarial y beneficios impositivos”.

Además, se quejó porque “el Estado nacional no solo no nos ayuda, sino que en el último tiempo a través de la AFIP me fiscalizaron más veces de lo que lo hicieron desde que empezamos la actividad comercial. Por eso hago la diferencia respecto de la Provincia, que nos da una alternativa que contempla un beneficio fiscal que, sinceramente lo digo, es brillante”.

En un mes se firmarán 50 convenios

El sistema que el Estado provincial puso en marcha el 22 de abril para que los 30 mil beneficiarios del Plan Solidario accedan a un trabajo formal ya suma los primeros 50 convenios, y esas personas están en proceso de capacitación para empezar a trabajar en 12 empresas. El jefe del Programa “Trabajo por San Luis”, Nicolás Ferramola, confirmó que “la semana que viene se firmarán diez convenios con empresas que solicitaron entre uno y tres recursos humanos, a los que se suman los 20 solicitados por Barroso y otros diez que fueron los que empezaron en esta primera etapa”. Y aclaró que todos ellos se encuentran en el período de capacitación previo al ingreso formal.

Ese primer grupo se divide entre las ciudades de Villa Mercedes, Merlo y San Luis; mientras que los rubros de trabajo serán: gastronomía, servicios médicos, fabricación de tuberías plásticas, construcción y tareas administrativas de comercios y empresas. En el grupo de personas que ya está en período de capacitación, las edades de los adjudicatarios oscilan entre los 20 y los 45 años.

Ferramola explicó que en el Programa reciben “todos los currículums de los beneficiarios donde consten oficios que hayan realizado y máximo nivel de estudios alcanzado”, y recordó que esa base de datos se realizó “en relación a las respuestas que obtuvimos en la encuesta que hicimos a fines del año pasado. Y, cuando tenemos el requerimiento de alguna empresa, lo que hacemos es buscar en ese listado todos los posibles postulantes que luego la misma empresa va filtrando según edad, estudios y experiencia laboral".

Según el funcionario, "la idea es que la empresa participe activamente de la selección de colaboradores, por eso, a modo de ejemplo, si la empresa necesita cubrir cinco puestos de trabajo, desde el Área Generación de Empleos del Ministerio se brindarán al menos 10 o 15 candidatos con el objetivo de que la selección final sea del futuro empleador". También aclaró que "cualquier herramienta laboral para la selección de personal que la empresa quiera proponer se evalúa y, en el caso de ser posible y práctica su aplicación, se utiliza".

Además, los que hacen las entrevistas y la selección final son los propios interesados en incorporarlos.