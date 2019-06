Gelpi: "En marzo o abril implementaremos el sistema de residencias médicas"

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, dialogó con El Diario de la República y contó detalles del convenio que firmaron el Gobierno de San Luis y la institución que conduce. También opinó sobre la salud pública puntana y la construcción del Hospital Central "Ramón Carrillo".

La firma de un convenio entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Provincia fue el primer paso para avanzar en la formación integral de los médicos y los integrantes del sistema sanitario local. Según explicó el decano de esa prestigiosa unidad académica, Ricardo Gelpi, la otra gran instancia se concretaría a principios del año que viene. "Podríamos comenzar a implementar el sistema de residencias en marzo o abril", indicó el académico, quien destacó la política de salud puntana.

—¿Qué implica el acuerdo que firmaron con la provincia?

—Es un convenio marco que tiene como fin completar la formación de los médicos de San Luis. Es muy amplio y abarca varios temas, pero en la medida que vayan surgiendo ideas para desarrollar habrá que suscribir los convenios específicos. Una de las cosas que hablamos con la ministra de Salud (Silvia Sosa Araujo), es avanzar en carreras de especialización, maestrías, doctorados y becas para investigación que hacen a la formación integral de un profesional de la salud.

—¿Cuáles son los temas prioritarios con los que comenzarán a trabajar?

—Hay dos o tres cosas que son importantes y que las hablé con el Gobernador (Alberto Rodríguez Saá), como es el Centro Oncológico, una obra de la que me quedé enamorado y que es muy importante porque va a permitir el funcionamiento como Hospital Asociado para realizar, por ejemplo, actividades de posgrado. Además, uno de los intereses de San Luis es contar con la residencia que tenemos en la UBA, que va a generar una sede y subsedes en la provincia para que los integrantes del sistema sanitario terminen de estudiar y reciban el título de médico especialista de la UBA, que sería un logro muy importante porque llegaríamos al interior del país sin que el interior tenga que ir a Buenos Aires para formarse y capacitarse.

—¿Hay una estimación sobre el tiempo que demandará la formación de esos recursos humanos de la salud?

—Ya dimos el primer paso con la firma del convenio y ahora viene la etapa burocrática del papeleo, que no es algo deseable, pero sí necesario. Creo que podríamos comenzar a implementar este sistema de residencias de la UBA en San Luis en marzo o abril, que no es mucho tiempo si tenemos en cuenta que estamos a mitad de año.

—¿La Facultad de Medicina de la UBA realizó trabajos similares en otras provincias del país?

—Tenemos alguna experiencia con Córdoba y en este momento estamos trabajando con la Universidad del Chaco Austral con la que colaboramos para armar un proyecto con la Licenciatura en Obstetricia, pero la idea general es la que tenemos para San Luis, que podría sintetizarse en acercar la UBA a las provincias.

—¿De qué depende la formación de médicos de excelencia y un buen sistema de salud?

—Personalmente, no creo que alcance con tener una buena formación técnica, sino que hay que complementarla con una buena formación humanística y social, hay que enseñarles a los médicos atención primaria de la salud porque es fundamental. El Gobernador y la ministra de Salud (Sosa Araujo) me impresionaron gratamente por la vocación que tienen para que la gente joven, que actualmente está trabajando, profundice en los temas sociales de la medicina. Una de las críticas a la medicina en el mundo es que hay mucha tecnología sin sentido social, un tema que San Luis quiere promocionar y desarrollar.

—¿Qué opinión tiene del nuevo Hospital Central que está construyendo la Provincia y del Centro Oncológico Integral?

—Conocía los proyectos porque San Luis es muy reconocida en todo el país, pero nunca imaginé una obra como el Centro Oncológico, que tuve la oportunidad de recorrer y que puedo afirmar que puede competir con cualquier otro del mundo. También me impactó que el nuevo hospital tiene previsto una capacidad de cuatrocientas camas para internación, lo que lo ubica, casi con seguridad, como el hospital más grande del país. Una de las cosas que me causó más asombro es que estaba convencido de que la provincia cuenta con la financiación de organismos como, por el ejemplo, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), a lo que el Gobernador me respondió que la construcción es con fondos propios.

Perfil de un especialista

Ricardo Gelpi se desempeña como decano de la Facultad de Medicina de la UBA, donde anteriormente ejerció el cargo de vicedecano. Además de ocupar puestos de gestión, fue profesor titular y director del Departamento de Patología de esa unidad académica, como también del Instituto de Fisiopatología Cardiovascular (Infica).

Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y por el desempeño en su profesión recibió una decena de premios de destacadas instituciones científicas y académicas del país.