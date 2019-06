El Gobernador firmó un convenio con la Facultad de Medicina de la UBA

El acuerdo permitirá que jóvenes médicos y paramédicos de la provincia puedan estudiar, hacer doctorados, participar de actividades académicas y científicas e investigar en la casa de altos estudios.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, firmó este viernes al mediodía un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que permitirá a la provincia participar de capacitaciones, actividades académicas y científicas, tareas de investigación y formación de recursos humanos las que podrán acceder a médicos y paramédicos de los hospitales y centros de salud sanluiseños.

En representación de la prestigiosa casa de estudios rubricó el acuerdo el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Ricardo Gelpi. Junto a él llegó el doctor Juan Carlos Biani, del Instituto Ramón Carrillo, y fue el primero en opinar sobre el recorrido que realizaron por el flamante Centro Oncológico Integral y después por la construcción del Hospital Central de San Luis “Ramón Carrillo”.

"Estamos impactados con el profesor Gelpi, tanto de la obra en construcción del nuevo hospital, los tiempos, la planificación, la tecnología con la que va a contar. Esto es totalmente inusual y eso que nosotros andamos bastante por los caminos de la construcción de nuevos estos espacios de salud Argentina", dijo y agregó: "y si habíamos quedado impactados con esto, imaginen cuando vimos el espacio enorme de dignidad para atención de pacientes oncológicos este centro es realmente maravilloso, e inusual el gesto, lamentablemente. Que un área que había sido destinada para el confort de autoridades electas de gobernadores y funcionarios sea destinada a pacientes que están atravesando una de las peores enfermedades que acarrea pronósticos muy malos".

Biani expresó que se compromete ante el gobernador y la ministra de Salud a difundirlo por todos lados en los encuentros que participan a nivel nacional e internacional. "Que desde la política surja este acto, este gesto y este icono tan revelador. Es impactante. Se respiraba dignidad en cada pasillo, en las pinturas, en el detalle de que los pacientes miren a un lindo lugar mientras reciben quimioterapia. No es casualidad que se abandonen los centros de salud, como tampoco es casualidad y es parte de una enorme decisión política que nos llevamos. Tenemos mucho para imitar. Hicimos no solo un curso de ingeniería y arquitectura medica, sino que también nos llevamos este ejemplo de cuidar la salud y de proteger la población. Felicitaciones", concluyó.

En el acto de la firma del convenio, que se desarrolló en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, había funcionarios del Poder Ejecutivo, alumnos de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuyo (UCC) y médicos que se desempeñan en diversos hospitales de la capital provincial.

"Estamos orgullosos de tener este Gobernador porque vamos a seguir inaugurando hospitales, queda habilitar el de Tilisarao y San Martín. Todo demuestra lo que el gobierno de San Luis invierte en salud pública. tenemos que ayudarnos entre todos. Agradecemos a médicos y enfermeros que pudieron escaparse aunque sea un ratito y ayúdennos, porque la salud es un tema de todos", dijo la ministra Silvia Sosa Araujo y le dio el micrófono a Gelpi para que explique en qué consiste el convenio.

"No puedo evitar dos cosas: agradecerles por la atención desde que llegamos, nos sentí que estaba con un gobernador y sus ministros, me hicieron sentir que estaba con amigos y eso es muy importante. En segundo lugar: me quedé admirado sorprendido con las cosas que vi hoy. Uno está acostumbrado a viajar. No solo por Argentina sino por afuera del país. Me quedé sorprendido por el nuevo Centro oncológico. Es impresionante, además combina calidad medica con cosas lindas, ahí van pacientes delicados y el detalle de la pintura es muy importante. El Hospital General con 400 camas es increíble. Una monstruosidad. Tienen motivos para estar orgullosos de estar en San Luis. Tengo orgullo de estar aquí. Lo digo sinceramente, de corazón", expresó el decano de la Facultad de Medicina de la UBA.

Gelpi añadió que "la Facultad de medicina tiene las puertas abiertas para Alberto, para su Ministra de Salud y para todos ustedes. Nosotros tenemos 60 mil alumnos en la carrera, y en total 340 mil. Tenemos toda la infraestructura, y a pesar de los problemas, consideramos que hay mucho por hacer. La prioridad es la formación o el complemento de formación de los jóvenes médicos. También podemos ofrecer maestrías, doctorados, subsidios y carreras de médicos especialistas. Además como tenemos buena relación con las otras facultades, que son 13, están las puertas abiertas de todas".

El decano de la Facultad de Medicina especificó que el que firmaron hoy con San Luis es un convenio marco, que contempla todas las posibilidades para trabajar en Salud. Afirmó que partir de ahora podrán firmar otros más específicos de acuerdo a que cada servicio se necesiten en la provincia. Además aseguró que desde este viernes se abren más puertas para hacer colaboraciones médicas y científicas, en toda Argentina, en Latinoamérica y el mundo. "Soy defensor de que Buenos Aires se integre con el resto del país, con el resto del mundo pero básicamente con Latinoamérica. Se podrá trabajar con Brasil y Chile, entre otros países más".

Opinó que este proyecto es muy importante para san Luis, pero también para la UBA. "Nosotros queremos trabajar en conjunto con las provincias, pero no en todas tuvimos la recepción que nos dio Alberto. En definitiva ganamos todos enviando alumnos, enviando médicos o recibiendo médicos. Hay una infinidad de cosas que se pueden hacer. los convenios permiten presentarse a subsidios. Cuando vi este monstruo de hospital que van a tener le pregunté a Alberto si había recibido algún subsidio y entre risas me dijo que no. Esto nos permitirá presentarnos a subsidios nacionales juntos. Además tenemos muchos hospitales asociados. Para nosotros es muy importante tenerlos, porque enviamos docentes, alumnos o vienen para la facultad para completar cursos. Ahora agregamos a San Luis", finalizó.

Alberto Rodríguez Saá fue breve: "Acá los tenemos nosotros, necesitamos ayuda. Somos buenos para el cemento, pero por ahí no le encontramos la vuelta al alma. Queremos que la salud funcione bien y que al entrar el paciente se encuentre con lo mejor, médicos y especialidades. Queremos que sea un camino de ida y vuelta. En lo que podamos ayudar también ayudaremos. Los que nos critiquen, muy bien. Hay que aceptarlos. Nos dicen, muy lindo el cemento. Pero mejoren el alma. Bueno, acá estamos mejorando el alma", concluyó el Gobernador.