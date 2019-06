Gustavo Lopetegui : “no tenemos información de lo que pasó”

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, brindó una conferencia de prensa este domingo pasadas las 15 en el Palacio de Hacienda para intentar esclarecer el inédito apagón que sufrió el país, y que afectó el inicio de comicios en tres provincias, entre ellas San Luis.

"No tenemos información de lo que pasó. Es un evento extraordinario que no debiera haber ocurrido de ninguna manera. No hay razones para que esto haya ocurrido y haya quedado todo el país sin energía".

Y siguió: "Es algo muy grave porque estamos preparado que un evento así. Hay producción de energías en exceso. Se van a tomar las medidas necesarias una vez que conozcamos lo que ocurrió".

Durante a ronda de prensa, aseguró que el 56% de la demanda está abastecida y que esperan que se siga recuperando a lo largo del día. “No creemos que haya sido un ciberataque", agregó ante las especulaciones que recorrieron las redes.

Camessa estimó que los primeros informes debieran estar dentro de las 48 horas y después habrá una semana o 10 días para analizarlos y tener el detalle de la falla.

"El sistema no está el límite; está en exceso en generación y en transporte. Por eso hay que estudiar en detalle lo que pasó para dar una respuesta responsable", agregó el funcionario.