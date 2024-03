San Luis FC exige al Gobierno jugar en La Punta y apoyo económico

Este miércoles al mediodía, las futbolistas puntanas Daiana Alaniz y Amira Camargo, referentes puntanas del plantel profesional de San Luis Fútbol Club, que compite en la Primera A del fútbol femenino en Argentina, brindaron una conferencia de prensa en la que alzaron la voz para hacer notar la realidad que atraviesan, en relación al respaldo del Gobierno provincial.

“Hay un destrato, hay una diferencia contra nosotras y lo notamos, no sé si es algo político o de género. Queremos que nos escuchen, tener las mismas posibilidades que le están dando a Juventud y a Estudiantes. Entiendo que esos clubes tienen historia y nosotras hemos logrado algo histórico en dos años”, coincidieron capitana y vicecapitana.

“Van a competir más de 60 chicas entre 12 y 19 años en los torneos juveniles de AFA. Todas nosotras, las jugadoras del plantel profesional y las juveniles queremos una respuesta urgente, queremos que nos apoyen y nos acompañen en nuestra temporada de primera división, en donde estamos representando a toda la provincia de San Luis”, indica el comunicado del plantel, que Alaniz leyó antes del inicio de la conferencia.

Las referentes buscaron entender por qué el gobierno no les presta el estadio provincial de La Punta y no les brinda el apoyo económico que sí ya le otorgaron a Juventud y a Estudiantes. “Nosotros no sabemos de números, sí que necesitamos la misma igualdad de Juventud y Estudiantes”, enfatizaron y sentenciaron: “Reconocemos el trabajo de los clubes, que quede claro que no vamos en contra de ninguno de los clubes, pedimos que se solidaricen con nosotras, que al igual que ellos necesitamos lo mismo, no pedimos más que igualdad”.