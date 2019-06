El PJ conquistó la Villa de la Quebrada

La actual diputada provincial por el Departamento Belgrano, Rosa Calderón, logró otra victoria para el Frente Unidad Justicialista (FUJ), fuerza que lidera el actual y reelecto gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y se quedó con la Intendencia comisionada de Villa de la Quebrada. Fue elegida con el 40,54% de los votos (en total, 330 sufragios) frente al 30,96% que obtuvo su contrincante Cristian Alcaraz de la Alianza Juntos por la Gente, casi 10 puntos menos. A poca distancia, Mario Alcaraz de San Luis Unido sacó el 24,08% con un total de 192 votos a su favor.

“Si bien no fue una elección fácil, como dice nuestro Gobernador, ya se respiraban ‘aires de triunfo’. Tuve un camino difícil por recorrer, en el que me pusieron muchísimas piedras; los adversarios me injuriaron y calumniaron. Pero, como nos enseñó Alberto, con humildad y respeto, no contestaba ningún agravio y eso se vio reflejado en las urnas ayer cuando ganamos por amplia mayoría”, comentó Calderón a El Diario.

Agregó que su partido fue con propuestas “claras y concisas” para todos los vecinos. “Ellos esperaban un cambio de gestión, un Municipio de puertas abiertas, participativo con los vecinos y transparente. Hay muchos sueños para cumplirles, y en especial una obra importantísima, tan anhelada también por Nogolí, que es el hospital regional”, manifestó la intendenta electa.