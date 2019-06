Todos podemos ser creativos

La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Todos tenemos creatividad, y la usamos para vestirnos, para planificar un viaje, para reparar algún objeto en nuestra casa, para hablar —creatividad verbal—, es decir, para armar algo nuevo y útil, en este caso, para nosotros mismos.

Necesitamos desterrar la idea de que para ser un creativo tenemos que inventar el iPhone 55. Ella no solo se pone de manifiesto en el invento de un nuevo celular o en el motor de un auto, etc., sino que podemos ser innovadores y creativos en todas las áreas. Podemos ser creativos en la pareja, en los negocios, en nuestra vida en general, con nuestros afectos. Cada uno de nosotros puede generar ideas útiles, buenas y frescas que nos llevarán a vivir una vida con nuevos desafíos, nuevas pasiones y nuevas oportunidades.

¡Hay creatividad en cada uno de nosotros para producir algo nuevo y útil! Aun en los momentos más difíciles o de adversidad, nuestra creatividad y capacidad de innovación puede sorprendernos. No debemos tenerle miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Muchas veces, avanzar hacia aquello que no sabemos cómo funcionará nos hace sentir inseguros, pero no podemos frenarnos ni limitarnos a un miedo o a una inseguridad que no están basadas en datos concretos. Lo mejor no está atrás, sino adelante: ¡lo que viene siempre es mejor que lo que ya pasó!

Steve Jobs decía: “La innovación es lo que distingue a un líder de los demás”.

El término “nuevo” quiere decir “útil, novedoso, fresco, creativo”. En otras palabras, las cosas que vienen, que están adelante, siempre son mejores que las que pasaron, las que quedaron atrás, y aún más, estarás más preparado y más equipado para que ellas puedan ser usadas a tu favor. Todos los recursos están en tu interior. Somos una fábrica de innovación, de creatividad.

Muchos de nosotros, aunque tenemos un buen celular, solo conocemos dos o tres funciones. Lo cierto es que el aparato tiene cientos de funciones, y aún más si descargamos nuevas aplicaciones, pero muchos desconocemos esta capacidad. Lo mismo ocurre muchas veces con nuestra vida. Desconocemos esa capacidad de innovación y creatividad que está en nuestro interior y que podemos desarrollar.

En muchas situaciones, las cosas no son así y punto, sino que podemos mejorarlas, recrearlas. “No soy capaz”, o “No creo que resulte”, son frases que deberíamos quitar de nuestro pensamiento. Siempre podemos darle una vuelta a los hechos, a las cosas y mejorarlas. Cuanta más libertad le demos a nuestra creatividad, aunque sea en acciones pequeñas, descubriremos de todo lo nuevo que somos capaces de producir y de poner así en marcha la mejora continua en todas las áreas de nuestra vida.