Realizan las primeras pruebas con el resonador del Policlínico

El Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" sigue sumando equipamiento. Ahora puso en marcha el nuevo resonador nuclear que permitirá que los pacientes puedan acceder a un diagnóstico por imágenes más definido. El personal ya realiza las primeras pruebas en casos especiales.

"Estamos trabajando junto a la Universidad de La Punta, a través del Data Center, y utilizando el sistema interconectado de imágenes de la provincia. Con el resonador se están haciendo las primeras resonancias magnéticas, con una calidad de imagen muy superior a todo lo que ofrece la región", sostuvo Diego Saber, director del Policlínico.

Saber señaló que por el momento atienden casos puntuales, ya que se encuentran en un período de prueba. "La semana pasada arrancamos con algunas tomas de columnas, rodillas, todo lo relacionado a partes blandas y óseas. Hoy (por ayer) hicimos de columna lumbar, de hombros. El equipo todavía no está calibrado del todo por lo que no podemos hacer imágenes digestivas, por ejemplo, pero dentro de poco lo haremos. Esto no significa que los estudios que hemos hecho hasta ahora hayan salido con mala calidad, para nada", aclaró el médico y añadió que, una vez que se complete la calibración, "el equipo funcionará las 24 horas".

A su vez, destacó que el resonador mejorará el servicio en un cien por ciento. "Los resonadores que solían funcionar antes y nos estaban dando soporte, permitían una calidad de imagen inferior. En muchos casos pasaba que la persona debía ser trasladada o atendida en otra provincia y los estudios no eran del todos claros, por lo que los pacientes debían volver a hacérselos y era muy engorroso, también implicaba gastos. Esto no volverá a ocurrir", aseveró.

Una inversión de 82 millones

La maquinaria fue adquirida por la Provincia en el 2017 -también incluía resonadores y tomógrafos para los hospitales de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo- gracias a una inversión que superó los 82 millones de pesos en ese entonces. En el caso puntual de la ciudad de la Calle Angosta, el equipo tardó en ponerse en marcha porque antes debieron realizar una conexión eléctrica especial. "El resonador necesitaba un generador que le brindara una conexión que no produjera un bajón eléctrico que afectara al resto del equipamiento del hospital. A partir de una reunión con la ministra de Salud y el Gobernador, se consiguió la inversión para ello. La verdad que estamos muy contentos con el avance que está teniendo el Policlínico", comentó Saber.

También anticipó que planean implementar un sistema de imagen 3D para los estudios de resonancia y tomografía computada. "Nos permitirá tener una maqueta que represente al paciente y, de esa manera, podemos simular la cirugía en la maqueta para saber con qué estructura nos podemos encontrar y cómo actuar. Esto sin dudas es un avance e innovación en lo que es cirugía, que va de la mano con la mejor calidad de medicina que se puede ofrecer", dijo.