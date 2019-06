En un mar de dudas, Argentina busca recomponerse ante Paraguay

Inmersa en un mar de dudas y con la imperiosa necesidad de conseguir un triunfo que le permita avizorar un mejor horizonte, la Selección argentina masculina enfrentará hoy a Paraguay por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2019.

El partido se disputará en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, desde las 21.30 de Argentina y tendrá el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

Argentina marcha última en el Grupo B, sin unidades, debido a la derrota que sufrió ante Colombia por 2 a 0, y el empate que consiguieron Paraguay y Qatar por 2 a 2.

Si el equipo albiceleste cae ante los guaraníes sus chances de clasificación a la siguiente ronda serán por demás complejas, mientras que de ganar, revitalizará sus opciones de cara a la próxima fase.

Las dudas que por estas horas acechan al entrenador Lionel Scaloni pasan por saber qué once titular planteará ante Paraguay, dado que el plan ideado en el debut no dio los resultados esperados, ni en el resultado, ni en el juego.

Por ese motivo es que Scaloni piensa al menos dos cambios para enfrentar al equipo que conduce Eduardo Berizzo, y tendrían que ver con el famoso tridente que concibió con Sergio "Kun" Agûero, Ángel Di María y Lionel Messi.

En ese sentido los que casi seguro saldrían serán Agüero y Di María, para dejarles el lugar a Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, quien reemplazó a "Fideo" ante Colombia, en el entretiempo.

El resto del "once" incluiría otras modificaciones, ya que la actuación de Renzo Saravia fue muy cuestionada en el lateral derecho, e ingresaría Milton Casco.

Además, el sitio de "contención" en el mediocampo perdería a Guido Rodríguez, para que Roberto Pereyra ocupe la banda derecha y Giovani Lo Celso se sume a Leandro Paredes en la construcción de juego por el centro.

Paraguay también quiere hacer valer sus figuras

La selección "albirroja" podría presentar un cambio en la formación titular con respecto al empate 2-2 en el debut ante Qatar, ya que el zaguero Gustavo Gómez está en condicinoes de volver, tras cumplir una fecha de suspensión.

En caso de contar con Gómez, lo que deberá definir el entrenador Eduardo Berizzo será saber quién dejará su lugar, pero es casi seguro que Fabián Balbuena salga para que Gómez forme dupla con Junior Alonso.

El resto de la formación guaraní no tendrá modificaciones y además jugarán varios conocidos del fútbol argentino como Miguel Almirón (ex Lanús), Juan Iturbe (ex River) y el experimentado Oscar "Tacuara" Cardozo (ex Newells).

Si Paraguay vence a Argentina estará casi clasificado a la siguiente ronda.

Estas son las probables formaciones y otros detalles:

Argentina - Paraguay.

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte).

Arbitro: Wilson Sampaio (Brasil).

Argentina: Franco Armani, Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o Angel Di María, Sergio Agüero o Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Roberto Fernández; Bruno Váldez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Celso Ortíz, Richard Sánchez, Derlis González, Miguel Almirón, Juan Iturbe y Oscar Cardozo. DT: Eduardo Berizzo.

NA