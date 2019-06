La violencia machista a pleno en Diputados

Cuando las mujeres alzan su voz contra el machismo y todos sus tipos de violencias es porque están hartas. Hartas de ser asesinadas, abusadas, golpeadas y maltratadas. Hartas de sufrirlo en todos los estratos y ámbitos de la sociedad. Hartas de personajes como el diputado provincial Demetrio Alume, que haciendo uso de su posición patriarcal cree que puede impunemente insultar a la diputada María Eva Morel solo por ser mujer y joven.

El ataque a Morel ocurrió el miércoles en medio de la sesión de Diputados, en el momento que se trataba el pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Ernesto Nader Ali. Cuando expresaba su postura al respecto sintió que no estaba siendo escuchada por las autoridades de la Cámara ni por resto del recinto, que hablaban entre ellos. En ese momento expresó que no hablaría más por no ser atendida, a lo que en modo burlista e irrespetuoso, el legislador Juan Pablo Funes Bianchi comenzó a aplaudir para celebrar que la joven se llamaría a silencio. Gesto que fue imitado por Alume.

El debate continuó en el recinto, pero en un clima tenso y de chicaneo, por lo que Morel volvió a intentar hablar pidiendo una moción de orden para defenderse y solicitar que quede en la versión taquigráfica la constancia de la actitud despectiva de Alume y Funes, acto que hizo enfurecer al eterno diputado del MID, que se levantó de su banca y a los gritos se abalanzó contra la diputada diciéndole -ente otros insultos- “niñita tonta”, “tarada” y “pendeja estúpida”. Todo presenciado con la total pasividad de parte de las autoridades de la Cámara, que solo manifestaron “diputados por favor no dialoguen”.

Lo peor es que estas situaciones de violencia y misoginia las han tenido que aguantar en reiteradas oportunidades las diputadas y siempre son ocultadas bajo la complicidad del resto de los legisladores. Por eso es importante valorar cuando se habla de recambio generacional en la política, porque estos modos de dirigirse hacia una mujer no van más.

Mientras, Morel espera –al menos- un pedido de disculpas y El Diario le pregunta a los diputados Alume o Funes Bianchi si esa misma actitud la tendrían contra un colega hombre… ¿Se animarían?