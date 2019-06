Ya realizan ecografías a niños y grandes en el "Eva Perón"

El hospital de referencia Eva Perón, ubicado en uno de los barrios de la periferia local, no se queda atrás. Hace 20 días incorporaron a un especialista en Diagnóstico por Imágenes para realizar ecografías de todo tipo: pediátricas, mamarias, abdominales, osteoarticulares y ginecológicas. Los turnos se sacan en Mesa de entrada o telefónicamente. El médico atiende los martes y los miércoles desde las 7:30.

“Estamos felices. Esto es una herramienta para los médicos de Atención Primaria de la Salud y así poder realizar la detección precoz de anomalías y de aquellos casos en estado sospechoso de algunas enfermedades. Así disminuimos los tiempos de atención del paciente y llevamos un diagnóstico o tratamiento de forma más ágil y precisa. Elevar el nivel de salud en la periferia es muy importante para no focalizar solo en el centro”, sostuvo Giovanna Suárez, la directora del centro sanitario.

Sergio Yesurón es el encargado de los estudios. El médico egresó de la Universidad de Córdoba. En Buenos Aires hizo la especialidad en la Sociedad Argentina de Radiología y se perfeccionó en el Colegio médico de Morón. Lleva casi 25 años en la especialidad.

"La recepción de la gente ha sido buenísima, necesitaban esto y por eso están contentos. He atendido mucho control de embarazo porque en el policlínico suele haber mucho volumen de estudios. Si bien no hacemos urgencias, si el paciente está acá se lo hacemos igual, a mí no me cuesta nada. Lo que queremos es empezar a resolver cosas. Y si hay que derivar a alguien que sea con los exámenes y un diagnóstico presuntivo para confirmar”, precisó.

El equipamiento es muy completo y permite un amplio abanico de ecografías debido a que posee transductores transvaginales, que también se utilizan para próstata. La mayoría de los pedidos están concentrados en pediatría y en control de embarazos. “Tengo experiencia en pediatría que es una de las mayores demandas de la zona. Han venido muchos chicos a los que les piden controlar las caderas, transfontanelares (en la zona superior de la cabeza de los bebés) y testículos descendidos”, describió Yesurón.

También practican estudios osteoarticulares, control de embarazo, de DIU, patologías ginecológicas, ecos mamarias, vesicoprostáticas y abdominales.

La entrega de los informes es en el momento.

"Esto permitirá a la población tener más accesibilidad, una atención más rápida y está abierto a los pacientes del Eva Perón y los de las zonas linderas. Los turnos se dan en la mesa de entrada o por teléfono. Los pacientes están chochos", indicó Suárez.