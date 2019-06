Los proteccionistas reciben más de 50 consultas por día

La reciente causa de los cinco animales muertos en el barrio El Pimpollo, que la Justicia está investigando para determinar si fueron envenenados (Ver "Esperarán..."), trajo varios resultados de impotencia y fastidio para los representantes de las ONG que protegen a los animales. Manifestaron que cada agrupación recibe más de 50 consultas diarias por maltrato animal. Los proteccionistas aseguran que gracias a la difusión de estos casos la gente está tomando más conciencia y ante cualquier situación de maltrato hacen la denuncia correspondiente.

“Nos llegan muchas consultas y alrededor de cinco denuncias por día de gente que no sabe cómo hacer para dirigirse a la Justicia. Tratamos de hacer lo que más se pueda, pero hay casos en los que solo pueden intervenir las personas que vieron el hecho”, dijo Romina Chaparro, de la agrupación “Proteccionistas Unidos”. A su vez, comentó que de a poco las personas van entendiendo que el animal no es un objeto. “Tanto los perros, los gatos, los caballos o cualquier otra mascota es un ser que siente y que sufre al igual que nosotros, y también merece que lo traten bien. A raíz de eso, la comunidad está más consciente y no toma estos temas sin cuidado, como ocurría antes”, agregó.

A su vez, la mujer destacó que la gente se va animando a denunciar cada vez más a medida de que van viendo que las denuncias no quedan en la nada. “No servía de nada ponerte a todo el mundo en contra y pelearte con los propios vecinos si los organismos que tenían que intervenir, ejercer el control y hacer lo que corresponde no lo hacían. Sin embargo ahora, en base a la inmediata respuesta de la comisaría y de la Justicia, la gente se está animando más a denunciar todos los episodios donde ocurra maltrato hacia los animales”, señaló.

Por su parte, Eleonora Olguín, que integra la agrupación “Caneritos”, confesó que a través de la cuenta oficial o de forma privada, les escriben unas 60 o 70 personas todos los días. “Es muy triste ver que mucha gente está pidiendo ayuda y no siempre los podemos auxiliar. Lo que nosotros les decimos es que ante cualquier maltrato es mejor que adjunten todas las pruebas que tengan y vayan directamente a la comisaría o al juzgado para que les puedan dar una solución”, comentó.

A su vez, la proteccionista lamentó la pérdida de los cuatro perros y el gato que sufrieron los tres vecinos del barrio El Pimpollo. “Los animales siempre son muy abusados, y en este caso fue una situación de crueldad tremenda. Por eso, gracias a Dios, todo está en manos de las autoridades y están haciendo lo que corresponde”, remarcó.



Esperarán los resultados de los análisis

El fiscal de la fiscalía Nº 1, Maximiliano Bazla, quien actúa como subrogante de la fiscalía Nº 3, comentó que la pareja, que había sido demorada por sospecha para la averiguación de antecedentes, quedó en libertad luego de 24 horas. Mientras tanto, adelantó que la causa va a continuar con la espera de los análisis biológicos de los animales, para comprobar cuál fue la causa de la muerte de los animales.

“Hemos ordenado la realización de una necropsia para determinar con eficiencia exacta el motivo por el que fallecieron. En el caso de haber sido por envenenamiento, se puede reconocer el tipo de veneno o sustancia que causó la muerte”, explicó el magistrado, quien adelantó que el resultado de esos estudios va a determinar cómo va a continuar la causa.