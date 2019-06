San Luis, sin posibilidades de invertir en telecomunicaciones

San Luis fue discriminada una vez más por el gobierno nacional. El Concurso Público para adjudicar la Banda de Frecuencias dejó afuera al territorio provincial, por lo que no podrán hacerse nuevas inversiones para telecomunicaciones en la provincia. Así lo aseguró Alicia Bañuelos, ministra de Ciencia y Tecnología, a través de su cuenta de Twitter, ayer por la tarde (Ver captura).

"El espectro radioeléctrico lo maneja el gobierno nacional, que a través de licitaciones adjudica frecuencias. Por ejemplo una radio puede transmitir a una determinada frecuencia, pero el Ente Nacional de Comunicaciones es la que tiene que autorizar a esa radio a que tenga esa frecuencia. Ahora llamó a licitación. San Luis no está y esto alcanza a cualquier proveedor público, privado", explicó la ministra.

La frecuencia está en la banda de los 450 megahertz, que permite, entre otras cosas, la instalación de antenas con tecnología 4G en lugares poco poblados. "La ventaja de tener banda de 450 megahertz es que en lugares poco poblados ponés una antena y tiene menor frecuencia, pero más alcance. Entonces vos podrías dar servicios de 4G. En la ciudad no pasa, esencialmente tiene más utilidad en las zonas con poca densidad", detalló la funcionaria.

"Que públicamente se llame a licitación, que los oferentes puedan comprar y puedan dar servicios solo en esas áreas y que el único que pueda licitar es el gobierno nacional, nos da a pensar que es una discriminación a la provincia", remarcó la funcionaria.

Por otro lado recordó que no se puede invertir o realizar ninguna acción sobre las frecuencias sin valerse de las licitaciones de nivel nacional. "Hay un control del Enacom. Si pusieras una antena de 450 megahertz, vienen y te multan y te dicen que no podés, lo cual es razonable porque hay un administrador, no se pueden poner en cualquier lado", detalló.

La funcionaria adelantó que pedirán explicaciones del llamado a concurso, pero se mostró con pocas expectativas de respuestas favorables. La última licitación que recuerda que alcanzó a la provincia fue durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2014 y 2015, en la que se asignaron frecuencias de 900 y 1.000 megahertz.

El mapa de licencias del Enacom, difundido por Bañuelos. Foto: Captura Twitter.

"Son cuatro años sin licitación. En ese caso son frecuencias más grandes, de menos penetración, más ancho de banda y menos alcance", describió.

"Nunca son en poco tiempo las licitaciones. Son de 10 años como mínimo. Las empresas tienen que hacer inversiones y el despliegue todavía no ha terminado en las frecuencias de 900 y 1.900", adelantó la ministra.

Los usuarios de aquellas últimas licitaciones incluyen las ciudades grandes de la provincia. "Ahora, encima de todo este problema que existe de antes, tenemos el problema del dólar y las empresas comienzan a retrasar su inversión", dijo como otras de las dificultades.

Para Bañuelos la clave para mejorar el servicio en el interior de la provincia era esta última licitación. "Habilitar la frecuencia de 450 megahertz, con menos inversión, permite cubrir áreas geográficas más grandes, sobre todos en los lugares donde tenés pocos usuarios. Hoy no tenés 4G, con suerte tenés 3G. Tenés 4G en la ciudad de San Luis y Mercedes", concluyó.

Jorge Lucero, delegado provincial del Enacom, no contestó a los llamados ni mensajes hechos por este matutino.

Un problema de años

Según un informe realizado el año pasado por El Diario, los problemas con la telefonía móvil en la provincia vienen de años atrás. Datos del Enacom indicaban que la provincia estaba en el puesto 20 dentro de las 24 provincias en participación de 4G, con tan solo un 0,7 del total, equivalente a menos de 100 radiobases en el territorio provincial.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología también realizó un informe en el que indicó que la mayoría del despliegue de tecnología celular se da sobre los corredores de las rutas nacionales 7, 148 y 146 y las provinciales 55 y 20 y que solo en San Luis y Villa Mercedes se brinda el servicio con normalidad, mientras que en cerca de 60 localidades no tienen servicio o cuentan con un servicio deficiente.