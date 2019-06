El policía asesinado tuvo problemas con 3 camaradas

Un inconveniente fue por un comentario que no hablaba bien de la pareja de un efectivo.

Ayer, en el cuarto día del juicio que busca establecer si Ricardo González mató al auxiliar Rodolfo Domínguez, el 27 de junio de 2015, solo uno de los diez testigos citados para la jornada se presentó y declaró. Fue una camarada de la víctima. En su relato, entre los escasos datos que pudo aportar sobre el auxiliar asesinado, no dio cuenta de alguna conexión entre él y el acusado. Pero sí mencionó que el efectivo había tenido algunos inconvenientes con otros compañeros. Ninguno de esos problemas fue significativo, pero casualmente uno lo tuvo dos semanas antes de ser acribillado a tiros.

Flavia Suárez contó que compartió guardias con Domínguez cuando prestó servicio en la Comisaría 10ª. "Estuve ahí poco tiempo, unos cinco meses entre el 2012 y el 2013", dijo. En ese lapso entablaron una buena relación, aunque no al punto de trabar una amistad más allá del trabajo, aclaró.

Relató que la mañana anterior al homicidio habían quedado en chatear a través de Facebook. Pero esa conversación jamás pudo ser. Según relató, el auxiliar quería hablarle sobre un cruce de palabras que había tenido ese día con su ex, Adolfo Mansilla, quien también era policía.

"Mi ex salía con Estela Correa. Y no sé cuál fue el inconveniente que Domínguez había hablado mal de ella y Mansilla se enteró", recordó. El otro efectivo había descubierto eso porque la víctima había dejado abierto su Facebook en una computadora de la seccional. En la cuenta había quedado expuesto un chat en el que el auxiliar hablaba sobre Correa, contó la testigo. Esa discusión sucedió unos 15 días antes del homicidio.

Los otros problemas que habría tenido con otros camaradas sucedieron mucho antes. Uno fue con un compañero de apellido Gaudina. Fue, de acuerdo a lo que recordaba la testigo, porque un día que Gaudina y Domínguez estaban de guardia en una comisaría, el último se acostó a dormir un rato. El jefe de turno en la Unidad Regional II se enteró de eso y sancionó a Gaudina, quien había quedado como jefe de servicio en la comisaría. Desde ese momento la relación con Domínguez no había quedado bien.

Y el último de los inconvenientes que tuvo fue con el auxiliar Pablo Velázquez. "Habíamos vuelto de un juicio y Velázquez hizo un comentario sobre Sosa Muñoz, que era jefe en la Comisaría 10ª. Dijo como que Sosa Muñoz liberaba zonas. Entonces, Domínguez fue y le contó eso a Sosa Muñoz, con quien tenía buena relación, y Sosa Muñoz lo sancionó a Velázquez", narró.

El tribunal le preguntó a Suárez si sabía si la víctima había tenido una relación con Fabiana Palacios, otra camarada y ex pareja del acusado. "No, sé que se conocían porque hicieron el curso de Policía juntos, pero nunca me dijo nada sobre Palacios", respondió. "La única mujer que le conocí a él era su novia, una que le decían 'Tati'", agregó.