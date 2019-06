Thiago Silva se rindió a los pies de Lionel Messi

El central brasileño Thiago Silva afirmó hoy que el astro argentino Lionel Messi, con quien se enfrentará el próximo martes en las semifinales de la Copa América, es "el mejor jugador de la historia" del fútbol.



"¿Qué es Messi? Para mí es el mejor jugador de la historia, el mejor que vi jugar, y es siempre un privilegio muy grande poder enfrentarlo, pero ahora es Brasil-Argentina, nosotros vamos a defender lo nuestro y admirarlo en los siguientes partidos", señaló el defensor en una rueda de prensa.



Aclaró que él no vio jugar a Pelé o Diego Maradona, de los que también se habla mucho como los mejores de la historia, y en este sentido, situó al atacante del Barcelona como el "único que vio jugar de esa manera", en declaraciones que reprodujo la agencia española EFE.



"He visto a otros como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano.... pero como Messi no hay otro, por eso debemos exaltar a Cristiano Ronaldo y la disputa que mantiene con Messi, él merece tanto respeto como Messi", amplió.



Thiago Silva indicó que será un partido "difícil" porque "por más que Argentina no esté en un buen momento, siempre es Argentina y tiene al mejor del mundo", en alusión a Messi.



Y, dijo que la rivalidad entre ambas selecciones "no disminuyó" y en este sentido, desea vencer porque no le gustaría volver al París Saint-Germain y "ser vacilado" por sus compañeros argentinos en el vestuario del equipo francés, Leandro Paredes y Ángel Di María.