Más de 4.500 jóvenes se postularon en el Programa Empezar

A pesar de que las preinscripciones estarán abiertas hasta el 28 de junio, muchos hicieron cola desde las 5 de la mañana.

Entre las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, más de 4.500 chicos asistieron al llamado de postulación para el Plan Empezar que lanzó este lunes el Gobierno de la Provincia. Está pensado para jóvenes de 16 a 24 años que no tengan trabajo y que estén radicados en San Luis hace dos años. Las inscripciones serán hasta el 28 de junio de lunes a jueves de 9 a 14. Los lugares para apuntarse son en el edificio La Herradura en Terrazas del Portezuelo, en San Luis. En Villa Mercedes en el Complejo Molino Fénix; en Merlo en la Casa del Poeta y en el resto de las localidades del interior en las delegaciones del Registro Civil y Capacidad de las Personas. Allí deberán consultar la disponibilidad horaria según corresponda.

Miles de jóvenes acudieron a los diferentes puntos de la provincia donde comenzaron las postulaciones para el Plan Empezar. La urgencia común fue la falta de trabajo producto de la crisis económica por la que atraviesa el país. "Los chicos estaban esperando desde las 5 de la mañana para poder anotarse", comentó sorprendido el coordinador del Ministerio de Hacienda Pública, Eloy Horcajo.

Aseguró que más de 2.500 chicos asistieron a Terrazas del Portezuelo. "Para ser el primer día es muchísimo. En Villa Mercedes superamos los 2.000. Tratamos de calmar la ansiedad porque por ahí sabíamos que podían venir muchos jóvenes, pero como hay tiempo durante casi todo junio pensamos que iba a estar más tranquilo, sin embargo nos sorprendió muchísimo", comentó.

"Al principio se juntó mucha gente, estaba previsto arrancar a las 9, pero empezamos a las 8:30. Luego se descomprimió bastante ya que éramos muchos inscribiendo por eso fue bastante ágil el trámite", manifestó Horcajo.

Afirmó que la mayoría de los aspirantes tenían entre 16 y 18 años y aprovechó para recordar que deben asistir con su tutor. "Muchos son chicos que cursan o recién terminan el secundarios. Hubo algunos estudiantes universitarios, pero son los menos", observó.

Lara Agustina Lucero tiene 21 años y está esperando un bebé. Tiene experiencia en atención al público, en una tienda de ropa y en un carrobar. "Trabajaba mucho, pero no me alcanzaba igual el dinero. También cuidé personas mayores, ahora me urge trabajar de lo que sea", contó la joven.

"Está re difícil conseguir algo. Hace mucho que no logro trabajar y la verdad es que nadie te toma", contó Eliana Rojas de 22 años. Ella y Lara fueron juntas a anotarse. "Esperamos poder conseguir algún trabajo de lo que sea", afirmaron.

Una cola larga como la que protagonizó la mañana en Terrazas, se extendía en la parada del colectivo que está en frente del edificio gubernamental. Mario Fabián (24) y su mujer Daiana (21) esperan pacientes la "P". "Hice muchos laburos en la construcción, pero hace dos meses que no pasa nada, ya no te llaman para trabajar", dijo Fabián que espera que "salga cualquier cosa con tal de que sea trabajo". Daiana tiene una niña de 5 años y le es difícil dejarla con alguien para salir a "ganarse el pan". "Me vendría bien algo que sea medio tiempo", aseguró.

Una pareja de novios, Julieta y Fabricio, también se anotaron en el Plan Empezar. "Hace dos meses perdí mi trabajo, era niñera, pero la situación se le complicó a la familia con la que estaba y tuvieron que recortar gastos conmigo. Estoy en primer año de Ciencias de la Educación, sé que no va a ser fácil conseguir un puesto que esté relacionado con lo que estudio, pero es a lo que aspiro", aseveró Julieta.

Fabricio es profesor de Educación Física y espera poder entrar en una escuela generativa o en algún instituto para dar clases. "Solo quiero conseguir un trabajo en blanco como docente", manifestó.

Horcajo describió esta primera postulación como muy satisfactoria para todo el equipo de Gobierno. "Veo a los chicos muy entusiasmados, se nota que les gustó el programa y están con ganas de buscar un comercio donde poder capacitarse. Además aprovecharon para sacarse las dudas sobre las modalidades", indicó,

"Esta fue una postulación, donde los chicos registraron sus datos y que cumplen con los requisitos, luego nos vamos a contactar con ellos para avisarles si están en condiciones de participar en el plan, ellos van a tener que definir la modalidad y buscar en julio la carta de recomendación para completar los datos donde se van a capacitar y traernos ese formulario para verificar que el comercio también cumpla con todos los requisitos. Una vez que eso esté bien, los convocamos para firmar el convenio. La verdad que esperábamos alcanzar a unos 5.000 jóvenes, pero si es necesario se puede ampliar la convocatoria", afirmó.

Más detalles

Para los jóvenes existen tres modalidades de incorporación: Entrenamiento (3 a 12 meses, asignación no remunerativa del Estado de 4.500 pesos y sin costo para el empleador), Aprendiz (3 a 12 meses, asignación de 6.000 pesos y sin costo para el capacitador) y Primer Empleo (relación laboral formal de hasta 12 meses; el Estado aporta 4.500 pesos para el sueldo del trabajador).

Desde la semana pasada existe una página web con el detalle de los requisitos para los jóvenes, como así también para aquellos que tengan un comercio, empresa o prestadora de servicios y quieran adherirse al programa.

"Este mes no inscribiremos a los comerciantes. Sin embargo, queremos reunirnos con las distintas cámaras que nuclean a los pequeños empresarios para contarles el espíritu del plan y que conozcan los beneficios a los que van a poder acceder", explicó Horcajo y aseguró que el 1º de julio los jóvenes que califiquen lo sabrán.