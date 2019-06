Dellafazia se recupera a paso lento pero firme, después del trasplante de hígado

El martes 23 de abril de este año representa un antes y un después en la vida de Alejandra Dellafazia y su familia. Ese día, a las 3 de la madrugada, fue intervenida en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Necesitaba un trasplante de hígado de manera inminente y el milagro llegó. Ahora el camino es lento y lleno de noticias positivas, la docente puntana mejora de a poquito y su familia, sus amigos y colegas festejan cada mejoría a la distancia.

"Después de un mes y medio mi mamá avanzó un montón. El viernes la pasaron de terapia intensiva a un piso que se llama Sector 15 que es para personas trasplantadas. Salió de terapia intensiva, le sacaron los tubos de la traqueotomía, ya empezó a hablar y a comer. Está totalmente descomplejizada, hasta le quitaron los drenajes. Está empezando a caminar de nuevo, porque estuvo mucho tiempo acostada y es lógico que los músculos se debiliten y pierdan fuerza. Tiene una rutina en la que trabaja con kinesiólogos, para tener fuerza, para poder sentarse y para volver a caminar", contó Dalma Alonso, que estuvo junto a su padre en Buenos Aires a la espera de cada parte médico.

La joven, única hija, y su papá acomodaron sus obligaciones para estar al lado de Dellafazia en todo momento. Se turnaban diez días cada uno para no abandonar las obligaciones de cada uno.

"Ahora tengo unas placas y no puedo ni aparecer por allá, pero ha sido y es un proceso muy lento. A medida que ella se iba despertando tenía que aprender todo de nuevo. Por ejemplo a respirar por la boca, después por la nariz para ver si lo aguantaba. Todavía tiene la zonda nasogástrica por eso no le vamos a sacar fotos", aseguró y siguió: "Por estos días está comenzando a sentarse y a caminar. En cuanto a lo hepático, todos los día mejora un poco más, los valores clínicos están comenzando a estabilizarse, algunos siguen altos, pero el organismo se está acomodando".

Con alegría y tranquilidad, Alonso contó que cuando piensa en el inicio del camino de recuperación de su mamá, recuerda que fue horrible, lleno de incertidumbres y miedo. "Uno trata de olvidarlo, pero no se puede. Cuando hacemos memoria, entendemos que sus tiempos no son los mismos que los nuestros. Es lógico que el proceso sea lento, estamos todos muy ansiosos por tenerla en casa de nuevo. Pero esto que ocurrió es un milagro", expresó y agregó: "Ella todavía no sabe todo que le pasó, sí que tuvo dos trasplantes. Recién se está dando cuenta de todo lo que ha pasado, de lo que viene trabajando todos los días. Tenemos que cuidarle las emociones. Se siente bien y está bien. Pero tenemos que ir de a poquito".

Alonso y su papá están sumamente agradecidos con todos los que están pendientes de la salud de Alejandra, hasta que vuelva a su casa, con sus cosas y recupere la rutina junto a sus seres queridos.