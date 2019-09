"Después del trasplante empecé a disfrutar y expresar los sentimientos"

La docente puntana, Alejandra Dellafazia, regresó a San Luis, donde se recupera al calor de sus seres queridos. La mujer de 51 años regresó a San Luis, donde se recupera al calor de sus seres queridos.

Además de ser receptora del mismo órgano en dos ocasiones, para Alejandra Dellafazia el afecto y apoyo de la familia, de su entorno más próximo y de los anónimos que rezaron por su salud, como también del equipo médico local y del hospital Italiano de Buenos Aires fueron fundamentales para cumplir con la condición más básica del ser humano: sobrevivir. "Después del trasplante comencé a ver y valorar la vida de otra manera", aseguró la docente de primaria, que a sus 51 años se recupera en su casa de Juana Koslay, tras meses enteros de estar lejos de su hogar, ahogada en un mar de incertidumbre y angustia, en los que la adversidad la acompañó, amenazante, en todo momento por el padecimiento de una cirrosis biliar primaria.

"Parece tonto o exagerado, pero realmente empecé a disfrutar de las pequeñas cosas y expresar los sentimientos a mis seres queridos, algo que muchas veces a una le cuesta transmitir o que no le da importancia", sostuvo y agregó que uno de los momentos más difíciles fue cuando despertó en posoperatorio, aún intervenida con una traqueotomía, imposibilitada de hablar y de caminar, y ver a su hija sentada al pie de la cama, decirle: "Mamita, despertáte por favor", un anhelo muy profundo que cumplió.

Tras cuatro operaciones y la obligación de aprender a vivir de otra manera, Alejandra tiene como único anhelo, al menos durante el próximo año, reponerse y principalmente no exponerse a ninguna enfermedad, ya que es una paciente inmunodeprimida y cualquier virus podría complicarle la salud.

"Estoy contenta de haber vuelto a mi casa, aunque sea por unos días porque tengo que continuar viajando para seguir con el tratamiento. Todavía no pude tener contacto directo con mi mamá y mi hermano porque están engripados. A mi mamá la vi detrás de la ligustrina y a mi hermano, a través de la ventana de la habitación", dijo la mujer, con una gran sonrisa en la que expresaba, sin decirlo, su voluntad y empeño para que todo sea para mejor, principalmente por su hija, Dalma Alonso, a quien no dudó en calificar como una verdadera "leona".

Junto al marido de Alejandra, Gerardo Alonso, la joven de 27 años fue la que estuvo todo el tiempo a su lado, durante el proceso en el que la docente puntana ingresó, en dos ocasiones con solo tres días de diferencia, en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), como ahora, el de la larga, pero necesaria recuperación que le queda por delante.

"En marzo entré en internación para operarme. El primer trasplante fue el 20 de abril, pero se me originó una trombosis en el hígado y hubo una segunda intervención quirúrgica para saber por qué no había dado resultado. Finalmente me sacaron el órgano al tercer día porque me estaba intoxicando y estuve veintiocho días sin hígado, cuando el tiempo máximo de un paciente en ese estado fue de treinta y dos horas. Estuve al límite, no me dejaron superar el récord", dijo Alejandra con gracia, un formato alternativo que en la actualidad puede elegir para referirse al momento más crítico de su vida.

Además de agregar humor en la reconstrucción de su historial médico, la maestra de la primaria de las escuelas "Eriberto Mendoza" y Santo Tomás de Aquino también apeló a la sensibilidad y la consciencia el tema de la donación de órganos que, en su caso, literalmente le dio la posibilidad de continuar con vida.