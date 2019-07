La Confederación Argentina de Básquet mira a cuatro sanluiseñas

Son adolescentes, tienen entre 14 y 16 años, estatura media, cuerpos delgados y piernas explosivas para ir y volver con o sin pelota entre los aros. A todas las une la pasión por el básquet y la posición: son base. Desde hace algunas semanas están bajo la lupa de la Selección Argentina de Básquet. Martina Prado (15), Mafalda Dacuña (14), Martina Brunetti (15) y Candela Dalmasso (16) fueron elegidas para formar parte del Programa Nacional Formativo (PNF), un paso previo a integrar una preselección argentina. El programa, lanzado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), es mixto y busca potencias de entre 12 y 18 años.

Las jugadoras fueron seleccionadas entre basquetbolistas de toda la provincia, que participaron de una doble jornada de entrenamientos a cargo de Leo Costa (DT de la Selección Argentina femenina mayor), Hernán Amaya (asistente técnico) y Paula Reggiardo (ex jugadora y actual asistente). Entrenaron en el Campus de la Universidad de La Punta y los clubes Jorge Newbery y Alberdi de Villa Mercedes.

Candela, la mayor de las cuatro, tiene 16 años, juega de base y de alero en el Club Calle Angosta Mercedes Deportes (CAMD). “Cuando me dijeron que estaba entre las elegidas pensé que me desmayaba. Fuimos con el equipo de la U17 del club, pensando en aprender y disfrutar. No me lo esperaba”, recordó. El Diario habló con Dalmasso por teléfono, ya que la joven no pudo asistir a la última concentración que el equipo de básquet femenino hizo en San Luis como preparación para los próximos Juegos Binacionales.

El presidente de la Federación de la Provincia informó que Ximena Alcaraz (CAMD) y Mercedes Amante (CAMD) integran las preseleccionales nacionales U19. Aunque no son parte del nuevo PNF.

“Para nosotros es una gloria tener cuatro jugadoras en el PNF. Pocos dimensionan lo importante que es esto para San Luis. Significa que están entre unas 50 o 60 jugadoras del país que van a tener un seguimiento personalizado de entrenamiento y, en el futuro, pueden integrar una preselección”, dijo Miguel Amante, el presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de San Luis.

Con Martina Prado, Mafalda Dacuña y Martina Brunetti la charla fue en la cancha de “Los Gallegos”, antes de que el profesor Silvio Leyria iniciara con el doble turno de preparación para los Binacionales.

Prado es una rubia silenciosa de 15 años que se transforma cuando entra a la cancha con la casaca de Sociedad Española. Alterna entre la U17 y la Primera División. Empezó a jugar al básquet a los 11. “En mi casa, la apasionada por este deporte es mi mamá. Tengo una hermana menor que juega al hockey”, aseguró. No lo cuenta, pero hizo danzas clásicas muchos años antes de elegir la naranja. Probablemente ese sea el secreto de su gran porte. El arte de su técnica es cien por ciento sudor y trabajo.

Dacuña viene de una familia de basquetbolistas y prácticamente nació con la bola bajo el brazo. Empezó a los 7 años. A los 14 juega en la U15 y la U17 del Club Alberdi de Villa Mercedes. Aunque recuerda que practicó vóley y hockey, no lo hizo por mucho tiempo. Mafalda es la muestra de que el deporte también

está en la genética. Su tío es Sergio Dacuña, actual DT de Alberdi y ex jugador del inolvidable GEPU de los '90.

Brunetti está en el otro extremo. Tiene 15 años y hace uno que practica en el Club Ribas, donde sale a la cancha con la U17 y la Primera División. “Nadie en mi familia jugó al básquet. Yo empecé en La Ribera. Mis referentes son Facundo Campazzo y Melisa Gretter”, contó con frescura.

¿Qué tienen las cuatro bases que las diferencia del resto? “Creo que lo que vio la CABB es que están muy bien físicamente, son muy explosivas e intensas en la cancha y eso marca la diferencia con el resto. Además, pueden jugar uno o dos partidos enteros por día”, opinó Eugenia Bustos, vocal de la Federación. Asimismo, destacó la importancia de que la Selección empiece a seguir jugadoras de todo el país a una edad “tan temprana”.

Las dos Martina's, Mafalda y Candela entrenan todos los días, a veces con sus clubes, otras con el equipo de Binacionales y sumaron el gimnasio a su rutina diaria.

“Tengo pensado estudiar Educación Física y seguir con el deporte. Me gustaría jugar como profesional y me encantaría estar en la Selección. Pero sé que para eso tengo que seguir entrenando y muy duro”, dijo Brunetti.

Dalmasso mira los partidos del equipo que dirige Leo Costa y también sueña con vestir la camiseta celeste y blanca. La mercedina practicó hockey, gimnasia artística y acrobacia en tela antes de botar la pelota que Emanuel Ginóbili hizo brillar en la NBA.

En base a su experiencia, Amante advirtió que el nivel de presión que pueden sentir las chicas es muy alto. Por eso sugirió incentivarlas a entrenar, dar lo mejor, pero también dejarlas disfrutar del proceso.

“Todas quieren ponerse la camiseta de la Selección Argentina y saben que se les puede dar o no. Pero van a trabajar para intentarlo. Y, si no llegan, lo que se valora es el esfuerzo. De a poco les tratamos de hacer incorporar la importancia del descanso y la buena alimentación”, contó Bustos.

Martina Prado, Mafalda Dacuña, Martina Brunetti y Candela Dalmasso caminan rumbo a un sueño albiceleste. La CABB les dio el primer guiño. Para ver el final de esta historia habrá que esperar.