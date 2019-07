Polémica exclusión de tres jugadoras del plantel que irá a los Panamericanos

El cuerpo técnico presentó la lista que viajará a Lima y no incluyó a la capitana, Estefanía Banini; a las delanteras Belén Potassa y Florencia Bonsegundo, ni a la mediocampista Ruth Bravo.

Después del histórico papel en el Mundial de Francia 2019 de la Selección Argentina de fútbol femenino llegó el conflicto: cuatro de las principales jugadoras del equipo fueron excluidas del plantel que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima, entre ellas la capitana Estefanía Banini.

A la lista de excluidas sumaron a Belén Potassa y Ruth Bravo. Todas expusieron su enojo a través de las redes sociales este lunes, luego de conocer formalmente la lista de las 18 representantes que irán a Perú. Expusieron que los motivos apuntan a las diferencias que mantienen con el cuerpo técnico encabezado por Carlos Borrello.

La capitana del equipo, explotó con un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram y advirtió que vive este momento "con lágrimas en los ojos y el corazón roto", agregó que "ellos, que son los únicos que cobran" y recalcó que "el motivo de esto es muy simple, se habló con todo el equipo que viajó al mundial, ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos", agregó la número 10.

Ruth Bravo, por su parte, escribió una carta con los mismos argumentos y eligió una frase supuestamente dicha por Borrello durante el Mundial que para ella marcó el fin de un ciclo: "En lo personal creo que cada persona cumple un ciclo y no deseábamos más escuchar previo a un partido cosas tales como: 'nos defendemos, porque no me quiero comer 11 de nuevo'. Ejemplos como ese sobran", expuso Bravo.

La delantera Belén Potassa también se expresó en la misma línea y reclamó: "necesitamos profesionales que dejen las diferencias de lado apoyando lo que un grupo necesita y no tachando a referentes por alzar la voz", apuntó Bonsegundo. "Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias", exigió Potassa, otra de las máximas referentes de Argentina.

Por su parte Florencia Bonsegundo renunció. "Yo decido quitarme de esa lista. El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico. Quienes no están a la altura ni al nivel que una selección requiere", expresó.

La lista de Borrello

Horas antes, Borrello confirmó la lista de jugadoras convocadas para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, del 26 de julio al 11 de agosto. Además de Banini y Potassa, ya habían quedado fuera de la preconvocatoria Gabriela Garton, Lorena Benítez y Ruth "Chule" Bravo, en principio por los mismos motivos.

Ahora, de la mencionada lista preliminar, el DT cortó a dos futbolistas que tuvieron una destacada participación en el Mundial: la mediocampista Florencia Bonsegundo (no estuvo presente en los entrenamientos que se realizaron la semana pasada en el predio de Ezeiza) y la delantera Soledad Jaimes (acaba de firmar contrato para iniciar su segundo ciclo en el Santos de Brasil).

Sí estarán en Lima la arquera Vanina Correa, las defensoras Agustina Barroso y Aldana Cometti, la medicampista Dalila Ippólito y las delanteras Mariana Larroquette y Milagros Menéndez.

El conjunto "albiceleste" clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por haber terminado en el tercer puesto de la Copa América de Chile 2018.

Allí, integrará el Grupo B, donde enfrentará cronológicamente al local Perú, Panamá y Costa Rica, mientras que en el Grupo A estarán México, Colombia, Paraguay y Jamaica.

El fútbol femenino, a diferencia del masculino, no tiene restricciones en cuanto a edad en los Panamericanos y la competencia se divide en dos grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos mejores avanzarán a semifinales en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.