Ponce les pide a sus aliados que no usen "San Luis Unido"

De a poco comienzan las fricciones en San Luis Unido, el frente electoral que conformaron partidos de la oposición para intentar, sin éxito, ganar la Gobernación el pasado 16 de junio. Al anuncio de que el intendente Enrique Ponce ungió como candidato a su secretario Enrique Picco, se le sumó este lunes el pedido, a través de su partido San Luis Somos Todos, que no se utilice el nombre del frente de cara a las elecciones PASO del 11 de agosto, de las que participarán el radicalismo y el PRO, otros de los partidos que constituyeron la alianza opositora.

En un documento enviado a la mesa directiva del frente, al que pudo acceder El Diario, Ignacio Campos —apoderado de San Luis Somos Todos— pide que no se utilice el nombre San Luis Unido en las listas de las PASO para diputados nacionales que encabezan, por un lado, Alejandro Cacace, diputado provincial de la UCR; y por el otro Bartolomé Abdala, también legislador y perteneciente al PRO. Ambos competirán por ser los candidatos del gobierno nacional en la provincia, de la mano de Juntos por el Cambio (antes llamado Cambiemos), y se valdrán de las primarias para definir quién estará en la lista del 27 de octubre junto a la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto.

La propia Cámara Nacional da cuenta en su sitio web, en un apartado referido al distrito provincial, que efectivamente tanto Cacace, junto a su compañera de fórmula Eugenia Gallardo (que pertenece al partido Avanzar, de Claudio Poggi), como Abdala, que es secundado por Betiana Ponce, usaron para nombrar sus listas "San Luis Unido".

"La aludida alianza continúa en vigencia previendo su participación en las elecciones generales municipales de la ciudad de San Luis", advierte en un principio el apoderado, quien también se desempeña como asesor letrado de la Comuna. Luego, Campos recuerda que el partido de Ponce dejó claro que no integraría ningún frente en las elecciones nacionales y que usar el nombre resulta "generador de una innecesaria confusión hacia la ciudadanía respecto de las fuerzas políticas que integran estas alianzas".

Por otro lado, el apoderado califica de "sorpresiva" la utilización del nombre, ya que asegura que los partidos del frente no fueron consultados.

Más adelante, Campos desliza la posibilidad de que la alianza se disuelva. "Continúa vigente hasta que se verifique su efectiva participación en el proceso electoral municipal, o al menos hasta que formalmente decidan su culminación; extremo que impide la utilización del nombre, símbolos, logos o leyendas distintivas".

Apelando a la "buena fe" de la mesa directiva, el funcionario pide que las fuerzas que participarán de las PASO expliquen las causas de la utilización del nombre y, en el caso de que no puedan sustituir la denominación, que realicen un comunicado "aclaratorio" que indique que el partido poncista no participa en el frente Juntos por el Cambio. Asimismo, Campos habla de una "temporal y favorable acogida de la presente petición" para evitar utilizar "mecanismos que resulten conducentes a asegurar la indemnidad de sus derechos".

La nota es recibida por Ricardo Endeiza, apoderado de Avanzar. Ni él ni Campos contestaron a los múltiples llamados y mensajes de El Diario para ampliar la información.

Cacace, por su parte, aseguró a este matutino no estar enterado del pedido de Ponce. Ayer participó de un acto central de Juntos por el Cambio, en Mendoza. Abdala, también presente en el evento, en cambio, mostró su molestia. "Me parece un nombre que falta a la verdad, que se llame San Luis Unido", apuntó. Y a su vez criticó la inclusión de nuevos partidos como es el caso de Gustavo Arancibia Rodríguez, que es primer suplente de Cacace, pertenece al Partido Demócrata y que antes no participó del frente. Por último, indicó que no se bajará de la interna.

Las fracciones se hicieron evidentes en las PASO. Joaquín Mansilla, diputado provincial y referente de Libres del Sur, otra de las fuerzas que formó parte del frente, quiso presentarse a candidato a diputado nacional por el GEN. De todas maneras, Mansilla no pudo hacerlo finalmente por no llegar a exponer las listas en tiempo y forma. Pero es muestra de que la alianza conformada para las elecciones provinciales no es para nada sólida, a tan solo un mes de la celebración de los comicios.