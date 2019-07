La puntana Estefanía González se llevó el oro en el 1º Torneo de Para Jui-Jitsu

Estefanía González, vive y entrena en La Punta Jui-Jitsu pero su nombre será recordado en Brasil, donde se llevó el oro en el 1º Torneo de Para Jui-Jitsu.

El certamen que se disputó en Florianópolis, Santa Catarina, reunió a más de 120 para atletas de todas las categorías. Entre ellos estaba Estefanía, la única representante argentina, que viajó gracias al gobierno provincial, a través del Programa Deportes.

Desde un inicio corrió con desventaja. Por falta de contrincantes tuvo competir en la clase “A” que corresponde a jóvenes con amputación por debajo de la rodilla y no en la categoría “C” en la que, como ella, están los amputados por arriba de la rodilla. Sin embargo, eso y que sus contrincantes la superaban por 20 kilos, no la detuvo no solo de subirse al podio sino de llevarse el primer lugar.

“Me sentí en mi lugar, nadie te miraba extraño por tener una pierna amputada y todos éramos iguales”, dijo la joven a la Agencia de Noticias San Luis y agregó: “Estoy muy feliz porque pude cumplir con los objetivos que me había propuesto y me traje a casa el oro”.