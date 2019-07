Un fanático de River consiguió que Gallardo le firme su tatuaje

Un día después del partido en La Pedrera, el “Muñeco” autografió la imagen que aparece él levantando la copa Libertadores.

El fútbol despierta constantemente pasiones y, para aquellos fanáticos, ese sentimiento no tiene fronteras. La estadía del plantel de River en Villa Mercedes cumplió el sueño de miles de hinchas, tanto los que se acercaron a recibirlos en el hotel como los que estuvieron en el Estadio Único La Pedrera. Sin embargo, Andrés Ojeda, decidió sumar un plus a esa realidad y, luego de varias horas de espera, pudo lograr lo que tanto deseaba: la firma de Marcelo Gallardo en uno de sus tatuajes que lleva grabado en la pierna derecha, en el que aparece la imagen del “Muñeco” levantando la Copa Libertadores que el Millonario le ganó a Boca en Madrid el año pasado, junto con la famosa frase "Que la gente crea, porque tiene con qué creer", que tiró el DT.

“Todavía no caigo, lo que viví fue algo increíble, porque además pude sacarme fotos con varios jugadores. Cuando lo vi a él (por Gallardo) no me salían las palabras para agradecerle lo que hizo, tiene una gran humildad, me decía que me tranquilice porque yo temblaba”, recordó Andrés sobre el final de la aventura que arrancó el lunes a la noche, cuando el micro llegó por primera vez al Hotel Epic. “Con la cantidad de gente que había, ya sabía que ahí no iba a tener mucha suerte, igual me puse contento por la llegada”, dijo con mucha emoción el muchacho de 30 años.

La mañana del martes fue un poco más positiva. Si bien no logró cumplir su anhelo, gracias a un cartel que le hizo su pareja, que decía “Muñeco firmame el tatuaje”, pudo hacer contacto con distintos medios periodísticos y personas allegadas al técnico. “Mi idea era no llevar nada, pero eso me ayudó mucho porque me hicieron varios reportajes”, aseguró.

“En un momento se acercó un seguridad del club, que también le hizo llegar el mensaje al técnico, y me dijo que tenga paciencia”, continuó Ojeda, quien a la tarde volvió a hacer el intento y tampoco tuvo suerte. “Cuando llegué me dijeron que estaban durmiendo. Creí que no me querían atender, mirá si va a dormir tanto Gallardo, pensé. Pero después me tuve que ir para entrar temprano a la cancha”, contó.

Sin perder las esperanzas, y luego de haber descansado pocas horas tras el partido, a las 8:30 partió una vez más hacia el hotel para hacer el último intento. “A las 9 ya estaba el colectivo en marcha, a todo esto ya había esperado más de siete horas desde el lunes. En un momento me ve el de seguridad del club y me hizo pasar, y a los pocos minutos bajó Gallardo en el ascensor. En ese momento me quedé paralizado, no paraba de llorar. Todos me miraban por la emoción que tenía. Cuando se acercó, solo me salió decirle si me podía firmar”, rememoró el fanático, que contó que la expresión del técnico fue “qué bueno que está, muchas gracias”, mientras miraba con una sonrisa la imagen en la piel. "Pensó que yo quería la firma en la camiseta, hasta que vio el tatuaje y se sorprendió mucho. Después nos sacamos una foto y también pude conocer a varios jugadores", detalló.

Andrés vive en el barrio 640 Viviendas, junto con su mujer y sus hijos, un varón de 12 años y una pequeña de 5. Desde hace una década trabaja en una empresa de alimentos y estudia Recursos Humanos a distancia. Además de ese tatuaje, confesó que tiene distribuido muchos más por todo su cuerpo. “Desde el 2007 que me vengo haciendo. Tengo tatuada toda la espalda, los dos brazos, y otros más en la pierna”, dijo, levantándose las mangas para mostrarlos.

Entre los más importantes, aclaró que el del dibujo y la firma del “Muñeco” se ubica en el segundo lugar. “El preferido es el de la fecha de nacimiento de mi hija, pero después sigue este, por haberle ganado la final a Boca y ahora por llevar la firma de Gallardo”, afirmó mientras lo miraba y se acariciaba la pierna.

Que se quede para siempre

Andrés viene de una familia muy futbolera y fanática del "Millo". Excepto su esposa que es de Boca, asegura que sus padres, sus dos hermanas y su hijo son “gallinas”. “Falta que la nena se termine de decidir, ya que a veces es de River, pero cuando me quiere hacer renegar me dice que es de Boca”, contó entre risas.

Luego de festejar el décimo título que consiguió Gallardo como técnico, expresó el deseo de que se quede toda la vida en el banco del equipo de Núñez. “Me encanta como dirige, como trata a los jugadores, y con él ganamos todo, por eso no quiero que se vaya nunca”, confesó.

Sin embargo, si en algún momento el DT decide dejar el club, Ojeda prefirió que sea para ponerse el saco de la Selección. “El día que se vaya, que no sea ni a Europa ni a otro equipo, que vaya a la Selección a seguir ganando cosas para que las disfrutemos todos”, manifestó con mucha emoción y un nudo en la garganta ante la pregunta que más le costó responder.