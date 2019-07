Afirman que la cuota de un auto aumenta hasta $1.500 por mes

Comprar un vehículo a través de un plan de ahorro, paradójicamente, es un privilegio para algunos pocos. Según los autoahorristas autoconvocados de San Luis, la cuota de una unidad base sube hasta 1.500 pesos mensuales. Además, los "beneficiarios" debían abonar en promedio 15 mil pesos en la última factura, una suma que supera ampliamente al monto establecido para el Salario Mínimo Vital y Móvil que es de 12.500 pesos. Las escabrosas cifras que demanda la financiación de un cero kilómetro provocaron que muchos optaran por desistir de las entregas mensuales, a riesgo de que les quiten las unidades.

"Nuestra principal preocupación es que nos embarguen los autos por falta de pago. Actualmente, en la provincia hay un setenta por ciento de los que tienen un auto financiado, que no pueden continuar con los planes", afirmó Damián Cabañez, uno de los autoahorristas afectados por el brutal incremento que vienen aplicando todos los meses los concesionarios. En su caso, por un auto base -que ya le quitaron por deuda- empezó pagando 2.500 pesos.

Como hicieron miles de damnificados el resto del país, los titulares de los planes de ahorro de San Luis elevaron hace dos meses un recurso de amparo en la Justicia Federal para que los valores se retrotraigan a los que regían en abril de 2018. Sin embargo, aún no tienen novedades del destino de su presentación.

"A principios de junio el juez a cargo (Esteban Maqueda) falló declarándose incompetente y trasladó el recurso a la Justicia ordinaria provincial, pero estamos en la nada absoluta porque no tenemos referencias de quién va a retomar el amparo, ni tampoco podemos seguir el trámite hasta que no tenga ingreso formal en los tribunales", explicó Cabañez, quien agregó que mañana al mediodía irán hasta la sede del Programa de Defensa del Consumidor para conocer en qué condición está la presentación judicial.

"Es insostenible esta situación porque por más que tengamos voluntad de pago, lo que abonamos no se refleja en una reducción del valor de las unidades. El mes pasado el valor móvil de un auto base pasó a 30 mil pesos para un plan de ahorro, lo que pagamos por dos meses de cuota, lo que significa que el valor de la prenda es menor que la deuda", indicó el autoahorrista.