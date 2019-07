La crisis provoca que menos gente use el servicio de taxis

Una actividad comercial que durante muchos años fue muy redituable para miles de familias en San Luis, hoy debido a la crisis económica que ha generado una constante inflación durante los últimos cuatro años, se ha vuelto casi un problema para la gran mayoría de los taxistas de la capital. El Diario la República consultó a siete de ellos durante la jornada del viernes pasado, mientras que se desarrollaba el segundo día de paro del servicio de transporte urbano e interurbano; y varios de ellos dijeron que “hoy manejar un taxi es una changa” y todos coincidieron en que “se vive al día, hoy no te permite ahorrar nada”.

Según el padrón de chapas de taxis activas que controla el Municipio de la ciudad de San Luis hay 1.288 activas y este año se dieron de baja 9. Con lo cual oficialmente hay 1.279 vehículos de alquiler para una población de 120 mil habitantes. Ese según los propios choferes es el primer obstáculo con el que se encuentran: son muchos para la población que puede tomar un taxi hoy.

Cada chofer debe sumar el gasto de alquiler del vehículo que ahora se arregla mitad y mitad. Es decir a la recaudación diaria la debe compartir en partes iguales con el dueño, lo mismo que el gasto de combustible.

Pero el mayor problema es el económico, porque los gastos de mantenimiento de la unidad, sumado a los controles municipales lo hace casi inviable como negocio. Según los datos que aportaron los propios taxistas, anualmente el Municipio les cobra el trámite de la renovación que hoy está en 1.470 pesos. A esto se suma que cada dos meses deben abonar el sellado de 230 por desinfección del auto que multiplicado por seis suma otros 1.380 pesos por año. Y como si fuera poco hay otro sellado que se paga cada cuatro meses por el control médico y seguro que al año representa otros 690 pesos.

A esto se deben sumar los gastos diarios de combustible: si carga GNC, son 400 y si en cambio usa nafta sube hasta los 800 pesos por cada jornada laboral. Si además utiliza el servicio de una agencia que le brinda viajes, debe abonar 170 pesos antes de empezar el día. Hasta acá son los gastos que le insume al dueño de una chapa y automóvil para trabajar doce horas.

Ahora la gran pregunta es: ¿cuánto puede recaudar por día un taxi? La respuesta que se obtuvo de los “tacheros” fue entre 1.500 y 1.200 pesos por jornada. Y si a eso tratáramos de proyectarlo por el mes, ahí el valor llegó a los 20 mil pesos, pero no mucho más que eso. El primero en contestar el cuestionario fue Matías, un chofer que alterna esa actividad con la de guardia de seguridad. “A partir de octubre del año pasado se fue notando como lentamente la cantidad de viajes fue cayendo. En esa época se podían hacer hasta 2.400 pesos por un día bueno y lo normal eran 1.800. Pero ahora lo que más se puede recaudar y a principios de mes fueron 1.200”.

El hombre de 42 años dijo que “el peor gasto que tenemos nosotros es el combustible, porque subió todos los meses y es el que necesitamos sí o sí para trabajar. Y otro gasto que a veces no se tiene en cuenta es el del lavadero, que muchos de nosotros lo dejamos o cada noche lo hacemos nosotros mismos en casa”. Y sobre las dos jornadas de paro dijo que “no se notó, porque la mayoría de la gente no vino al centro y además como no tuvo que traer los chicos a la escuela, menos obligación tenían de venir".

Más horas y poco dinero

-Entre 1.500 y 1.200 pesos recaudan por jornada. Y si a eso se lo proyecta por el mes, la ganancia llega a los 20 mil.

-Según el padrón de chapas de taxis activas que controla el Municipio de la ciudad de San Luis hay 1.279.

-Anualmente el Municipio les cobra $1.470 por el trámite de la renovación. A esto se suman $1.380 por la desinfección y otros $690 de controles médicos.

-Si carga GNC el gasto diario es de 400 peso y si usa nafta sube hasta los $800 por cada jornada laboral.

-Si además utiliza el servicio de una agencia que le consigue viajes, debe abonar $170 antes de empezar el día.

-Un viaje promedio hoy es de 70 pesos, que son entre doce y quince cuadras.

-Las horas pico de trabajo son entre las 7 y las 8; y desde las 13 a las 14:30. También a partir de las 20.