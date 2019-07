Sigue la huelga del transporte Interurbano

Representantes de UTA San Luis admitieron que no recibieron ningún llamado por parte de los empresarios y el paro continúa. Este miércoles, desde las 9, volverán a reunirse.

“No hemos recibido ningún llamado. De ninguna de las partes. Seguimos esperando y mientras tanto el paro sigue firme”, expresó el secretario general de la UTA San Luis, Iván Piñeyro, al ser consultado esta mañana sobre la huelga por tiempo indeterminado que llevan adelante los choferes del transporte interurbano de pasajeros.

Las negociaciones no prosperaron el lunes por la tarde y eso generó la huelga. Los empresarios adujeron que no tienen plata para afrontar las obligaciones que tienen con los choferes. Para la UTA San Luis no hubo predisposición para llegar, al menos, a un acercamiento y por ello este martes no hay micros en ningún corredor del interior provincial.

“Ningún empresario se ha comunicado con nosotros. No hay respuestas de ningún tipo. Llevamos muchas horas ya de paro y no hay voluntad de sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo. Lamentablemente, por estas horas, ésa es la realidad”, expresó el gremialista en diálogo con El Diario de la República.

Los choferes afiliados a UTA reclaman mejoras salariales ya que las paritarias del año pasado cerraron por debajo de la inflación y demorada apertura de las negociaciones para 2019.

“Los compañeros quieren salir a trabajar. La idea es que haya un acercamiento por parte de los empresarios, pero dicen que no pueden pagar, se cierran en esa respuesta y nada más. Lo único que aportaron hasta ahora es que el Gobierno de la Provincia estaría evaluando algo. Es lo único que aportan. Mientras tanto, todo sigue igual y el paro continuará por tiempo indeterminado”, añadió Piñeyro.

Este miércoles, desde las 9, en las oficinas del Programa Relaciones Laborales, los representantes de UTA San Luis volverán a reunirse con los empresarios. Los choferes esperan buenas noticias por parte de sus patrones.

“Veremos lo que ocurre este miércoles. Pero si no hay buena predisposición, no descartamos que el paro se prolongue durante toda la semana o más allá”, cerró el gremialista.