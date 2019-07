Todavía no definen cómo se elegirá al nuevo intendente

El martes vendrán expertos en boleta única papel y voto electrónico y se tomará una decisión.

Integrantes de la Comisión de Legislación e Interpretación del Concejo Deliberante volvieron a reunirse ayer para avanzar sobre qué forma de votación se utilizará el próximo 10 de noviembre cuando se haga la elección de intendente y concejales. El presidente de la comisión, Javier Suárez (Cambiemos), recibió en su despacho a Federico Cacace (San Luis Somos Todos), Norma Rosales (Unidad Justicialista) y Luis "Piri" Macagno (Identidad Popular) y al término de la reunión informó: “El martes próximo vamos a convocar a expertos en el sistema de boleta única papel, en boleta única electrónica y a representantes del Ejecutivo municipal para que cada uno exponga sobre fortalezas y debilidades de cada sistema. También conocer las motivaciones del intendente de cambiar la forma que él mismo estableció para 2015 y 2017”.

Luego de escuchar a los expositores, Suárez indicó que “habrá una última reunión donde buscaremos llegar a un consenso y presentar un proyecto de ordenanza que regule los dos sistemas para que sea el Ejecutivo el que elija con cuál de las dos opciones se harán las elecciones de noviembre”. Suárez dijo que “lo que buscamos es darle a la ciudadanía la seguridad y garantía de que las autoridades que se vayan a elegir sean legítimas”. A esta nueva convocatoria, que será a partir de las 9:30, también serán invitados representantes de todos los partidos que presenten candidatos en los comicios municipales.

Para explicar el sistema de voto electrónico se convocará a un representante del gobierno de Salta, porque fue la primera provincia junto a la Ciudad de Buenos Aires en implementarlo; también a otro del gobierno de Santa Fe, que contará la experiencia con boleta única de papel y a un representante de la Municipalidad de Córdoba que también utilizó este sistema.

Suárez insistió en que “después de estas exposiciones el Concejo debe tomar una decisión que puede ser avanzar hacia uno de los dos sistemas o bien reglamentar los dos. Esto último sería lo más sano porque además es lo que se establece en la Ley Electoral provincial que contempla al sistema tradicional francés de boleta en papel y en otro capítulo también el voto electrónico. Así se eliminaría la incertidumbre sobre los sistemas electorales de la ciudad”.

Detrás de cada forma, el concejal indicó que “hay una cuestión presupuestaria a pesar de que los dos son casi iguales. Las particularidades son que en el caso del voto electrónico se utiliza una máquina para imprimir la boleta que luego se introduce en la urna; mientras que la boleta única papel ya está impresa y el ciudadano solo tiene que tildar su preferencia. Pero los presupuestos son bien distintos respecto del alquiler de las máquinas en un caso y de la impresión de las boletas en el otro”.

En lo que varios bloques están de acuerdo es en que hoy no existe una ordenanza que regule el sistema de boleta única papel para la elección municipal; pero donde todos coinciden es en que tampoco existe una ordenanza que establezca cuál es el método autorizado. “Lo cierto es que no tenemos un régimen electoral municipal y no sé por qué nunca se planteó esta discusión. Lo que se aplica es por analogía la ley provincial, pero no hay una ordenanza que establezca que la ciudad está adherida el régimen electoral provincial. Hay un solo artículo en la Carta Orgánica Municipal que indica que el intendente y los concejales se eligen por el sistema electoral proporcional que establezca la ley electoral provincial que garantice la representación de las minorías”, aclaró Suárez.