Continúan las quejas por la falta de pasajes para discapacitados

A dos años de su puesta en marcha, la página web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sigue acumulando reclamos de personas con discapacidad que no pueden acceder a los pasajes gratuitos que les corresponden por ley para viajes de larga distancia. Así lo confirmó Pablo Garcés, jefe de Subprograma de Discapacidad a El Diario de la República, quien indicó que las direcciones provinciales a cargo han enviado reclamos constantes para mejorar el sistema, sin respuestas claras.

"Hay dos temas acá, primero se colapsa la página, eso es un problema técnico. El otro es la falta de cupos", puntualizó Garcés. El procedimiento que tiene que hacer el beneficiario es ingresar a la página del CNRT (http://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar), ingresar los datos del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se coloca el día, destino y fecha. "Ahí te larga las posibilidades, el tema es que no hay posibilidades, o porque colapsa la página o porque no hay unidades disponibles", explicó el funcionario.

El sistema respeta el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 118 del 2006, que dispone que los transportes de larga distancia de 54 asientos deben tener al menos un asiento disponible para la persona con discapacidad y otro para su acompañante y el doble si el vehículo tiene una capacidad mayor.

"Esto se vuelve un problema cuando la persona necesita un acompañante, porque ahí ya ocupás el cupo. Pero también hay problema con la ubicación. En San Luis es bastante complicado sacar pasajes, porque es una zona intermedia, no de origen de los pasajes, siempre vienen de un lugar o van a Buenos Aires", describió como otras dificultades.

Garcés afirmó que junto a sus colegas de otras direcciones provinciales, han presentado reclamos en el Consejo Federal de Discapacidad, pero no han tenido respuesta. "Este reclamo se recibe siempre. Sucede que es un reclamo a nivel nacional, no nos compete a nosotros. Desde el Consejo elevamos la inquietud siempre y la Agencia Nacional de Discapacidad hace toda una explicación de que se está mejorando a través de alguna cuestión, pero es lo único que dicen. Con el tiempo se cae porque no resuelve el problema de base que es derogar ese decreto y hacerlo de nuevo, para plantear una ampliación de cupo. Estoy hablando de un decreto de 2006", remarcó.

Menos papeles

El jefe del subprograma aclaró que de todas maneras ve puntos positivos en el sistema, sobre todo lo digital. "Antes había que presentar una serie de documentos, fotocopiar el DNI, llevar el original y fotocopia del CUD", recordó. También, que hay compañías que toman en consideración fechas puntuales de controles médicos. "Las empresas suelen tener una apertura con eso, no siempre exitosa, pero suelen tenerla", agregó.

En primera persona el panorama es el mismo. Jorge Lucero, un estudiante no vidente, indicó a El Diario que le solicitan pedir los pasajes con 30 días de anticipación. Pero que aún así tiene dificultades y la última vez que intentó, en junio, no pudo sacar un boleto a Córdoba por falta de disponibilidad. "Nunca me dan el justificativo de porqué. Las empresas siempre van a jugar con el cupo", explicó sobre el viaje, de frecuencia diaria entre ambas capitales provinciales. Roberto, que prefirió reservar su apellido, usa con periodicidad el sistema web y no ha tenido problemas, pero expresó que es complicado de usar y hay "que ser ducho en informática", tarea que no es fácil para algunas personas con discapacidad. El Subprograma de Discapacidad ofrece como servicio la impresión del comprobante de la reserva, en su oficina de Ayacucho 945.