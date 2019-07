Los Guzmán presentan su séptimo disco, "Semilla de gorrión"

Grupo histórico del folclore mercedino, "Los Guzmán" presentan hoy lo que ellos mismos llaman su séptimo “hijo”, que no es otra cosa que un disco que lleva por nombre “Semilla de gorrión” y en el que trabajaron más de un año. Son catorce temas de su autoría -con la identidad folclórica que los caracteriza- que se escucharán por primera vez en vivo hoy a las 22 en el Teatro La Oveja Negra, en Villa Mercedes, con entradas anticipadas a 150 pesos.

El dúo compuesto por Charly y Mabel Guzmán lleva más de 30 años de carrera, en los que han grabado mucho y tocado en vivo aún más. El trabajo que mostrarán hoy por primera vez fue grabado casi en su totalidad en La Casa de la Música en la primera vez que los legendarios artistas trabajaron en esos estudios de su ciudad.

“Nos invitaron a grabar allí y fue una muy linda experiencia. Estamos muy agradecidos. El disco se grabó en dos etapas, por cuestiones de costos quedó un poco en pausa y terminamos de grabarlo en otro estudio, donde hicimos algunos arreglos e incorporamos dos temas. Allí se masterizó y luego realizamos la parte gráfica en Buenos Aires”, detalló Mabel, la voz del dúo que además es pareja de Charly.

“La música es un común denominador entre nosotros, a veces dejamos las tareas hogareñas y Charly empieza con la guitarra en el comedor y me llama y me pregunta qué me parece; o lee una letra y la empieza a trabajar. Yo lo escucho que toca en alguna parte de la casa y voy, tarareamos, y empezamos a cantar. La música va surgiendo así, muy naturalmente”, relató la artista a El Diario.

El nuevo repertorio reúne catorce temas propios, una constante en la carrera de la agrupación, con músicos invitados y letras de reconocidos poetas, quienes les prestaron su arte en las palabras al matrimonio para adornar las melodías. “Este disco nos encontró muy maduros, más seguros de nuestras voces y de nuestro proyecto. Estuvimos muy abocados a la composición", continuó Mabel, quien dijo que "Semilla..." tiene "musicalmente hablando" más colores que los discos anteriores.

"Incorporamos piano, flauta, percusión, bajo eléctrico y guitarra, lo que representa un cambio profundo respecto al disco anterior, que solo tiene guitarra", sostuvo. Los ritmos por los que transitan son cueca, zamba, chacareras y melodías de la región.

En la presentación de esta noche, "Los Guzmán" tendrán invitados extrafamiliares; aunque el cuarteto base está compuesto por Charly en guitarra, Mabel en voz, Nicolás Palmero en bajo y Walter “Checho” de Batistta en la percusión.

También los acompañarán dos músicos invitados: Diego Bornan en el piano y Dante Giacometti con flauta traversa.

“Estamos con muchas expectativas y muy ansiosos por el show. La composición es casi toda de Charly, yo la canto y tengo la responsabilidad de la melodía y de la voz. Lo bueno es que voy conociendo el tema desde sus inicios, así es más fácil interpretarlo, me da la posibilidad de ir conociendo la letra palabra por palabra, de sentirla realmente", sostuvo Mabel.

Para la cantante, el intérprete de un tema tiene que transmitir el mensaje y para eso tiene que sentir lo que va cantando. Por eso considera una virtud conocer la letra desde su origen, tomarle el sentido e ir haciéndola propia de a poco.

Las entradas anticipadas para esta noche cuestan 150 pesos y se consiguen en “Los libros del Fenicio", de Buenos Aires y General Paz, “ProMoto”, en Mitre 1378, y "Farmacia Santa Paula", de Zavala Ortiz y General Paz, todo en Villa Mercedes. En la puerta tendrán un costo de 200 pesos.