Sigue la incertidumbre por los planes de ahorro de San Luis

Continúa en la provincia la incertidumbre sobre los planes de ahorro. Mientras las cuotas mensuales ya superan los 17 mil pesos, la Justicia provincial aún no define si hará lugar a las medidas solicitadas por los damnificados para retrotraer el valor de las cuotas.

Según Damián Cabañez, uno de los 4 mil afectados de San Luis que llegaron a formar un grupo de autoconvocados, las cuotas ya superaron los 17 mil pesos. “Van de ahí para arriba. Estudios jurídicos se comunican permanentemente con los damnificados, intimándolos de que van a secuestrarle el auto, de que deben cuotas. Se ha hecho muchísimo más visible estas últimas dos semanas”, detalló.

El autoahorrista indicó que el porcentaje de morosos en la provincia se acerca al 80 por ciento y que muchos ya optaron por dejar de pagar. “Uno se desesperaba por cumplir con su obligación, redoblaba su trabajo, buscaba la alternativa de dejar de lado una cosa para pagar la cuota del vehículo, pero hoy ya lo ha tomado lamentablemente una situación que lo supera”, describió.

Ante este panorama, los autoahorristas recibieron una noticia que les dio algo de esperanza. Este lunes, el jefe de Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, les informó que el Juzgado Laboral Nº 2, a cargo de María Eugenia Bona, se abocó al pedido de amparo que realizaron las familias de manera conjunta. La jueza confirmó a El Diario de la República haber recibido la causa, pero se negó a dar comentario ya que está trabajando aún en ella.

Esto fue luego de que tanto el juez federal Esteban Maqueda y el juez Agustín Ruta, del Civil, Comercial y Minas Nº 4 rechazaron tomar el pedido, el primero declarándose incompetente y el segundo por tener un subordinado como uno de los damnificados.

La demanda, a la que pudo acceder El Diario, plantea un recurso de amparo y una medida cautelar. En el primero solicitan la reestructuración de los planes, para redefinir las cuotas que se pagan y en el caso de que así sea, se aumente el número de cuotas originalmente pactadas para que lo abonado por mes no supere el 25 por ciento de los ingresos de quienes accedieron el plan. Aclara a su vez que la reestructuración deberá ser de acuerdo “al valor real del mercado del automóvil y el tope razonable de aumento de la cuota por año”.

En cuanto a la cautelar, solicita retrotraer el valor de las cuotas de los distintos planes, a los valores vigentes al 1º de abril de 2018. Montiel Díaz, quien fue que presentó el pedido a través de su Programa, adelantó a este matutino que Bona rechazó la medida cautelar por considerar que coincide con el objeto del amparo. “No me es posible en esta etapa de la causa resolver la misma, ya que implicaría un prejuzgamiento sobre fondo, por lo que rechazo la misma”, afirmó en una comunicación que le envió la magistrado al funcionario y a la que accedió El Diario.

A pesar de rechazar la cautelar, Montiel Díaz afirmó que no por esto la jueza rechazó el amparo. Más adelante en la misma comunicación, Bona indica que “advertido que los domicilios de todos los accionados son fuera de esta jurisdicción y a fin de no dilatar una acción urgente como es el amparo, denúnciese los domicilios de los demandados en esta jurisdicción”. Es decir y como interpretó el funcionario, la jueza pidió que le envíen los domicilios locales de los negocios, lo que podría entenderse de que la cuestión de fondo seguiría en pie.