Imparable: Delfina Pignatiello consiguió su tercera medalla dorada

Se impuso en los 1500 metros libres en una reñida lucha con la competidora chilena Kristel Kobrich. La bonaerense es la gran figura de argentina en los Juegos Panamericanos.

La joven argentina Delfina Pignatiello consiguió esta noche su tercera medalla dorada en los Juegos Panamericanos Lima 2019, al adjudicarse la final de natación de los 1500 metros libres femeninos, desarrollada en el Natatorio de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de la capital peruana.



La nadadora bonaerense, de 19 años, coronó un inteligente plan estratégico y doblegó a la experimentada chilena Kristel Kobrich, quien lideró durante buena parte la competencia.



La oriunda de San Isidro, que ya se había subido a lo más alto del podio en los 400 y 800 metros libres, marcó un tiempo de 16m. 16s. 54/100, para aventajar por 1s. 65/100 a una nadadora que ya orilla los 35 años.



La tercera posición en el podio quedó para la estadounidense Rebecca Mann, quien arribó a 6s. 69/100.



La lucha se dio desde el comienzo entre Pignatiello y Kobrich, quienes -a partir de los 300 metros- empezaron a distanciarse de sus otras competidoras.



Hasta los 1150 metros, aproximadamente, la nacida en Santiago de Chile, quien ganó el oro en 800 metros en Guadalajara 2011, mantuvo una ligera diferencia a su favor.



Pero Pignatiello, en el tramo final de la prueba, le imprimió una mayor velocidad y fuerza a su accionar. Con ello, la nadadora bonaerense, bicampeona en el Mundial Junior de Indianápolis 2017 (800 y 1500 metros libres), quebró la resistencia de la chilena y se quedó con la medalla de oro.



“Estoy muy contenta por el tercer oro. No dormí bien anoche, pero me concentré que necesitaba dar el último esfuerzo”, contó Pignatiello, una vez concluida la prueba, ante la requisitoria de TyC Sports.



Con la consagración de la sanisidrense en los 1500 metros, la delegación argentina ya ostenta 31 medallas doradas en los Panamericanos Lima 2019.



En tanto, en la final de los 200 metros combinados femeninos, la cordobesa Virginia Bardach no tuvo una buena labor y finalizó en la última colocación.



Bardach, ganadora de la medalla de oro en los 200 metros mariposa y plata en los 400 metros combinados, terminó octava, con un registro de 2m. 18s. 54/100.



La medalla de oro quedó en poder de la estadounidense Alexandra Walsh, con 2m. 11s. 24/100, escoltada por su compatriota Meghan Small, con 2m. 11s. 36/100, mientras que tercera resultó la canadiense Bailey Andison, con 2m. 14s. 14/100.