Gustavo Maranguello vuelve al sur

Me gusta mucho la Patagonia y me siento cómodo en el club. La gente es buena y me quiere, eso también influyó al tomar la decisión", cuenta el alero Gustavo Maranguello, veterano de mil batallas en la Liga Argentina de Básquetbol (ex TNA), que renovó contrato en Del Progreso de General Roca, Río Negro, equipo que para esta temporada (2019/'00) aspira a conseguir un papel protagónico.

Gustavo lleva tiempo instalado en el sur argentino. Acompañó durante 9 campañas a Huracán de Trelew (7 temporadas en Liga Argentina y 2 de Torneo Federal), Chubut, y estuvo un año en Pérfora de Plaza Huincul (Torneo Federal), Neuquén, antes de desembarcar en General Roca, una ciudad con tradición basquetbolera que regresaba tras 16 años a una competencia profesional.

"La temporada pasada por ser el primer año de liga fue positiva. Clasificamos 5 fechas antes a los play off, después quedamos afuera en cuartos de final contra Rocamora… cuando sos deportista siempre querés más y te quedas con el gusto amargo, pero bueno la liga siempre te pone donde merecés estar. Creo que merecimos quedar afuera, nos ganaron bien", comentó a El Diario Gustavo.

"Se había armado un equipo joven y el técnico (Daniel Jaule) me pidió que fuera uno de los líderes para acompañar a los chicos. Gracias a Dios no sufrí lesiones, me fue bastante bien, más de lo esperado por los minutos que vi y la participación que tuve", agregó el jugador con pasado en GEPU de San Luis y Estudiantes de Río Cuarto, ambos en la ex Liga B.

Busca el aro. Será su segunda temporada en la institución.

Para esta nueva temporada, la cual no tiene fecha de inicio confirmada, Jaule y la dirigencia del club roquense quieren ir en búsqueda del ascenso. Y para reafirmar el objetivo, se armaron con nombres de experiencia, comenzando por el villamercedino, "solamente le renovaron a dos, a un americano y a mí, después hay todo un plantel nuevo, por lo que las aspiraciones son pelear bien arriba. Ojalá se pueda estar a la altura", señaló.

Con respecto al nivel con el que cuenta la segunda categoría del basquetbol argentino, Gustavo manifestó: "Es muy competitiva y pareja. Las temporadas son largas y los equipos que se hacen fuerte de local siempre llegan lejos… es clave mantener la localía".

El alero sanluiseño, que también puede actuar como ala pivot, utiliza el receso para descansar junto a sus familiares y amigos; aunque también para moverse y agarrar ritmo en Alberdi, el club que lo vio crecer. "Estoy entrenando todas las noches, la idea es no estar tanto tiempo parado. La pretemporada en Del Progreso comienza el 1º de setiembre, yo viajaría el 26 o 27 (de agosto) porque tenemos que hacernos los estudios médicos".

Gustavo, por ahora, tiene la mente puesta en la liga y en "El Progre", pero no descarta en un futuro vestir la casaca del "azzurro": "Siempre dije que me gustaría jugar con Alberdi un torneo nacional. Está muy bien y ha demostrado los últimos años que es el mejor club de la provincia. Espero que pronto se pueda dar”, cerró.