Maranguello disfruta el inicio arrollador de Del Progreso

Con cuatro triunfos en cuatro presentaciones, Del Progreso de General Roca se encuentra disfrutando un gran momento en la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo rionegrino es puntero indiscutido en la Conferencia Sur y uno de los principales candidatos a jugar los playoffs. Sin embargo, más allá de este presente arrollador, el villamercedino Gustavo Maranguello elige bajar un poco los decibeles. El capitán, de nueve temporadas en la categoría, entiende que queda mucho por delante y que el objetivo, por ahora, es ir partido a partido.

"Esto recién arranca y sabemos que ahora todos nos van a querer ganar. No tenemos que mirar la tabla y ponernos locos, sino estar tranquilos e ir mejorando partido a partido. Realmente habíamos hecho una buena pretemporada, pero no imaginábamos este comienzo. Hay mucha química en el equipo y eso es muy importante", comentó el experimentado alero de 1,90 metro y 36 años.

La competencia se puso en marcha el 18 de febrero, con 29 equipos (15 en la Conferencia Norte y 14 en la Sur) dando inicio a una campaña que se desarrolla en simultáneo bajo el formato de burbuja en diferentes sedes. Del Progreso viajó hasta la ciudad de Viedma, en donde el sanluiseño estuvo en cancha en dos de las victorias alcanzadas (en el debut frente a Quilmes de Mar del Plata —85-57— y ante Ciclista Juninense —82-75—; luego, el equipo venció a Estudiantes de Olavarría por 74-56 y a Atenas de Carmen de Patagones por 72-58). El exjugador de Huracán de Trelew sufrió una lesión en el talón de la pierna derecha y quiere ser de la partida en la burbuja a disputarse desde el miércoles 10 en Mar del Plata.

"Al principio sentía mucho dolor y me costaba caminar, pero ahora estoy mejorando. Me están viendo y voy a intentar estar la próxima semana ante Quilmes", contó.

Gustavo, quien renovó el contrato a fin del año pasado hasta junio de 2022, es una pieza importante para el entrenador Juan Kass. Su versatilidad —puede desempeñarse como ala pivote— le permite aportar en ambos tableros de la cancha, y la trayectoria sirve de espejo en un plantel con mayoría de jugadores jóvenes. "Tengo muy buena relación con Juan. Él era asistente de Daniel Jaule (extécnico del club) y sé la clase de persona que es, y lo que él quiere que yo le aporte al grupo. Me toca ser el capitán y hay que ser responsable, ayudar a los compañeros para que a todos nos vaya bien. Soy el más grande y a los más jóvenes hay que hablarles, animarlos y decirles que disfruten el juego", expresó.

"La Liga Argentina es muy pareja, como todos los años. Cualquiera le puede ganar a cualquiera; más con este formato, en el que si no estás bien físicamente perdés. Si te levantás bien una semana ganás los cuatro partidos, y si te levantás mal perdés. No hay tiempo para lamentarse entre partido y partido, por eso nosotros nos enfocamos en ir de a poco y en estar unidos", agregó el villamercedino, respecto a una competencia exigente que no acepta errores.

Del Progreso regresará a la acción el próximo miércoles ante Quilmes, el segundo encuentro en la nueva burbuja será el sábado 13 ante Ciclista. Al día siguiente enfrentará a Estudiantes de Olavarría y cerrará el martes 16 contra Villa Mitre de Bahía Blanca.

"Hoy digo que estamos para ascender, pero bueno, hay que ir despacio. El objetivo es entrar a los playoffs y este arranque nos dio mucha confianza", cerró Gustavo, quien busca estar al ciento por ciento y volver a ser protagonista en la Liga Argentina.