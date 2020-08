Gustavo Maranguello renovó su contrato con Del Progreso

A pesar de que todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de la temporada 2020/21 de la Liga Argentina de Básquetbol, Del Progreso de General Roca ya empezó a moverse y a apostar fuertemente en lo que se le viene. El equipo rionegrino, siguiendo las indicaciones del nuevo entrenador Juan Kass, le renovó el contrato a su capitán Gustavo Maranguello, quien continuará ligado al club patagónico hasta junio de 2022. "Cuando estás donde te valoran, te respetan y hay un gran cariño de la gente, es un lugar donde uno quiere volver. La verdad que estoy feliz y agradecido con el técnico y la comisión directiva por haber confiado en mí", comentó el villamercedino.

El alero versátil de 1,90 metro y 36 años, que también puede desempeñar la función de ala pivot en el poste bajo, suma nueve temporadas en la segunda categoría del básquetbol argentino (siete en Huracán de Trelew y dos en "Del Progre"), experiencia valiosa que lo llevó a convertirse en un referente para los más jóvenes y en el primer refuerzo de la institución roquense. "Lo considero fundamental para el equipo, el grupo y para el proyecto, en lo deportivo y lo humano", señaló Kass en el comunicado oficial del club, afirmando de esa manera el liderazgo del ex Alberdi de Villa Mercedes.

Kass asumió el cargo hace unos pocos días atrás. Antes era el ayudante de Daniel Jaule (nuevo DT de Ciclista Juninense, que ya no tendrá en la conducción al villamercedino Fabricio Salas), por lo que sabe a la perfección lo que el capitán le puede entregar al equipo. "Él me conoce bien. Ya me habló y quiere que aporte mi experiencia. Me dijo que voy a jugar de alero y que me va a dar minutos como ala pivot, una posición que venía desempeñando por lo que no tengo drama. Siempre voy a tratar de ayudar y dar lo mejor para que al equipo le vaya bien", aseveró.

Gustavo, que además pasó por GEPU de San Luis, Estudiantes de Río Cuarto y Pérfora de Plaza Huincul, afirma estar bien físicamente. Mientras espera el llamado que lo haga partir, lleva adelante una minuciosa puesta a punto que incluye ejercicios en el gimnasio y prácticas en el parquet junto a la Primera de Alberdi y el coach Santiago Turri, quien a fines de julio se convirtió en el flamante asistente técnico del santafesino Marcelo Roig en Abejas de León, equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.

"La AdC (Asociación de Clubes de Básquetbol) ya tiene un protocolo y la idea es empezar a entrenar a mediados de octubre. La Liga, en teoría, arrancaría a mediados de noviembre, pero aún no está definido. Vamos a esperar cómo sigue todo esto, cuando se estipule una fecha voy a ir al sur", manifestó el sanluiseño, quien sobre el estatus epidemiológico de Río Negro respecto a la pandemia de coronavirus agregó: "General Roca está como en una meseta. Al pico alto ya lo tuvo y allá confían en que pronto van a bajar los casos".

Por último, Gustavo comentó cual es el nivel a esperar en la próxima temporada de la categoría: "Siempre es parejo. Hay candidatos, pero después hay sorpresas. Eso es lo lindo que tiene la Liga Argentina. Se han ido muchos jugadores a otros países y varios han subido a la Liga Nacional. Esto hace que los jóvenes aprovechen la oportunidad para dar el salto de calidad. En Del Progreso se apuesta mucho a las inferiores, para que el día de mañana haya un equipo con jugadores de la ciudad. Ese es uno de los anhelos de los dirigentes", cerró.