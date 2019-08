Gabriela, la puntana que cuida a "Cabezón"

Gabriela Pedernera es una puntana amante de los animales. Hace cuatro años conoció a "Cabezón", un perro abuelo callejero que vive en la plaza Pringles desde hace más de diez. Todas las noches lo busca y se lo lleva a dormir a su casa.

Cada día, al terminar su jornada laboral, Gabriela toma la correa verde y recorre las calles en busca de su fiel amigo. Comentó que la primera vez que se encontraron en la plaza, él se acercó y le dio la mano. Así comenzó su relación. "Cuando lo traje a mi casa fue porque un proteccionista puso que lo vio muerto de frío y hecho una bolita. Me dio pena y dije voy a tratar de ayudarlo", expresó, y recordó que en esa época se le había muerto una perra que tuvo por más de once años. Estaba reacia a encariñarse con otro can, pero así y todo se dispuso a socorrerlo.

"Caminamos juntos por más de quince minutos hasta llegar a mi hogar. Vivo en un segundo piso y no sabía si el perro iba a poder con las escaleras. Pensé que tendría que levantarlo, pero para mi sorpresa subió solo y sin ningún tipo de problemas", manifestó Gabriela y detalló que al entrar se fue directo a un colchón de una plaza que ella partió a la mitad para que lo usara de cucha, con una campera de cuero con corderito para que se cubra y no pase frío.

Sonriente, detalló que cuando "Cabezón", no ve su abrigo va directamente al lugar donde ella lo guarda. "Lo busca, lo pone en su lugar y se acuesta sobre él. Ya tiene sus mañas y es dueño de la casa", contó y resaltó que respeta la esencia de su compañero.

"A la gente le cuesta entender de que existen animales que son callejeros por elección y que si los encerrás se mueren de tristeza", reflexionó y agregó que algunas personas se lo han querido llevar enlazado por la fuerza.

"Hubo una conexión entre nosotros y nos elegimos. Lleva mucho tiempo en la calle y esa es su esencia. No va a cambiarla", expresó la joven y paso seguido contó cómo son sus días. "Siempre lo busco primero en la plaza Pringles y sino está ahí voy directamente a la avenida Illia. 'Cabezón' tiene sus bares preferidos", señaló con picardía.

Gabriela aseguró que cuando puede y alguien la auxilia lo recogen en auto. "Directamente nos paramos en el cordón, abro la puerta y le pego un grito. Él sube, se sienta y mira a sus compañeros perrunos diciendo menos mal que me buscaron porque no tenía ganas de caminar. Es muy gracioso", comentó.

Cada mañana los amigos le dan inicio a la jornada. La puntana sale a su trabajo en una peluquería y "Cabezón" continúa su camino. Los dos con rumbos diferentes, pero con la certeza de que a la noche volverán a reencontrarse. "Nos acompañamos hasta la esquina de Chacabuco y Tomás Jofré y ahí él decide a dónde ir. Va a la plaza o a una rotisería donde le dan el desayuno, porque su lugar al mediodía es el Comedor Universitario de la UNSL. Siempre lo esperan con una vianda. Es malcriado por todos", aseguró.

Precisó que "Cabezón", al estar en la vía pública, está expuesto a que le pase cualquier cosa, pero que de igual manera no hay forma de que se quiera quedar quieto. Con aire esperanzador, Gabriela expresó que espera que en algún momento se canse y definitivamente se quede con ella. "Siempre digo que no tiene dueño y es mi amigo con todo lo que significa esa palabra. Muchas veces me tocó correr a la madrugada para auxiliarlo y lo haría otras mil veces más en caso de ser necesario", concluyó.