Disputa entre dos familias por la posesión de un terreno

Un terreno se convirtió en el motivo de la disputa interminable entre dos familias. Una vive ahí desde 1952 y la otra, adquirió una posesión veinteñal sobre el inmueble en 1994.

Iris Muñoz, la nieta de Eusebio Mariano Muñoz, un anciano de 75 años, que vive en una casa ubicada en el terreno en cuestión en Ejército de los Andes 502, es quien en mayor medida ha tomado parte en la disputa contra Marcelo Ricardo Zabala, quien compró parte del loteo. La mujer denunció en la Comisaría 6ª que el miércoles el hombre envió obreros para empezar a trabajar en la tierra que es propiedad de su abuelo.

“Llegaron como seis hombres en dos camionetas, bajaron materiales de construcción y unos 20 palos que comenzaron a clavar sobre la vereda. Los vecinos fueron a ayudarle a mi abuelo para sacarlos. Mi prima, que es abogada, empezó a filmarlos para mostrar ante la Justicia lo que estaban haciendo, apropiarse de una propiedad”, contó.

Aseguró que Zabala “quiere usurpar y dice que tiene un título” del terreno. “Mi abuelo ha trabajado toda la vida en la Municipalidad y conoce sobre planos porque es planista. Sabe que no se puede construir ahí porque hay que respetar la vía pública. Entonces lo había donado a una iglesia y quería que hicieran una plaza ahí”, relató la mujer.

Indicó que tras el conflicto su abuelo quedó en shock y angustiado. Para ella el hombre jamás vendió el terreno y tampoco piensa que haya podido ser engañado por Zabala para venderlo.

"Quiero que quede en claro que yo no me he apoderado de nada y que no estoy dejando a ningún viejito en la calle", Marcelo Ricardo Zabala.

Compró y quiere edificar

Por su parte Zabala, de 66 años y dueño de “Materiales San Luis”, remarcó que compró el terreno de buena fe y asesorado por un abogado en aquel entonces. “De hecho si llegué a obtener el plano aprobado por la Municipalidad es porque presenté todo tal como corresponde. De otra manera no podría haberlo obtenido”, aseguró.

Destacó que cuando realizó la compra había un pedido de posesión veinteñal sobre el inmueble. “Averigüé con un abogado y me dijo que estaba en condiciones para comprarlo y lo hice. Se lo compré en el '93 o '94 a un señor llamado Ivar Lima. Él vivía en esa casita que hay ahí en esa dirección. Después usurparon esa pieza donde vivía él antes de irse”, dijo el comerciante en referencia a quienes viven ahí actualmente, a los que denunció por expropiarle parte del terreno que él compró.

Recordó que con el tiempo salió un oficio dirigido al director de Registro de la Propiedad Inmueble. “Dice: ‘Me dirijo a usted en los autos caratulados Almeida Irena contra Garro Pabla - posesión veinteñal’. Almeida teóricamente era el primero que pidió posesión veinteñal a Pabla Garro. Ella aparentemente ha sido la dueña de todas las propiedades de ahí y luego todos se han ido quedando con algo. Es decir que a esa gente le han dado permiso para vivir ahí, como se hacía antes, y comenzaron a tener posesión sobre las propiedades”, relató con documentos en mano.

El terreno en cuestión está ubicado en Ejército de los Andes y Don Bosco.

El dueño de “Materiales San Luis” precisó que fue la jueza Beatriz Tardieu Quiroga quien libró el oficio en el que estableció que se inscriba a nombre de él el inmueble de la parcela 10, sección 8, manzana 43, de Ejército de los Andes 552, terreno que colinda con la vivienda que actualmente habita Eusebio Muñoz y ocupa parte del que él adquirió.

“Yo no he hecho nada al margen de la Ley. No me manejo como ellos me están tildando. Ahora estoy sufriendo muchos ataques de parte de ellos, hay cosas muy graves que están haciendo en contra mío y que yo ya las voy a llevar a la 'Justicia Federal' para que se tome alguna medida sobre esta gente. Lo que quiero que quede en claro es que yo no me he apoderado de nada y que no estoy dejando a ningún viejito en la calle. Cuando yo compré no vivía ningún viejito ahí”, señaló Zabala.

Contó que nunca antes decidió construir ahí porque “era una propiedad muy pequeña y porque en la Municipalidad era un lío poder edificar algo ahí porque tiene 181 metros cuadrados el terreno”. “Tampoco nunca nadie me dijo que para justificar que eso era mío tenía que construir algo”, remarcó.

El hombre aseguró que desde que adquirió el terreno comenzó a pagar todos los impuestos, tanto municipales como inmobiliarios y que los mantiene al día. Dijo que el miércoles envió a un grupo de albañiles, a los que contrató para edificar unos cuatro o seis departamentos sobre el terreno, y que los Muñoz le coartaron la posibilidad de comenzar la construcción. Los denunció.

“Esta gente fue a cortar los palos. Material que es del albañil que va a hacer la obra, los están privando de trabajar y encima les están ocasionando daños. He aguantado que una mujer, que vive ahí, me ataque para que yo reaccione”, relató en referencia a ese día.

Resaltó que a la aprobación del plano la obtuvo en 2017. Además de que los Muñoz le impiden que edifique en el loteo que está como espacio verde, el hombre señaló que ellos habitan en “una pieza que pertenece a mi propiedad”. “Nunca pude hablar con ellos porque son agresivos. Creen que yo les estoy robando. Si yo compré es porque la ley me lo permitió, yo no fui a quitarles nada”, dijo.

“La parte que yo cerré ahora es un espacio baldío, él no vivió ahí (en referencia a Eusebio Muñoz). Yo ahora solo voy a edificar sobre la parte que tengo liberada. Ya tendría que haberle hecho un juicio para reclamar la parte que es mía. Es injusto todo lo que me está pasando. Los escraches que estoy recibiendo, amenazas e insultos. Yo no tengo miedo por mí sino por mi familia”, aseguró.

“Él dice que le compró a un tal Lima pero no lo conoce nadie, no ha vivido nunca ahí. Es algo muy raro. Nosotros tenemos la documentación y ya la llevamos a la Justicia. Yo entiendo que él presente la documentación que sea pero yo vivo ahí hace años. Él nunca ha vivido ahí o ha ido a hablar para comprar. No puede ser que de la nada aparezca con esa documentación”, dijo Iris, la nieta de Eusebio Muñoz.