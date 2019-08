Futsal: ellas brillarán en el salón

El fútbol de salón femenino sanluiseño se apropiará de las canchas, en una jornada plagada de nervios, ansiedad y ganas de estrenar una novedad deportiva. Por primera vez en la Liga Sanluiseña se jugará el campeonato del Futsal Femenino y de la Sub 19 masculino. La pelota empezará a rodar desde este sábado.

“Nos sorprendió el número, son doce clubes con muchas ganas, están armados, son muy profesionales y los delegados hicieron un trabajo bárbaro”, destacó Enzo Torres, presidente de la Liga FutSal San Luis, sobre los equipos de mujeres.

“Cuando se enteraron que empezaba, tuvimos llamados de otros clubes pero no llegábamos a hacer los estudios médicos”, aseguró el responsable de la liga local. “Pero estarán para el campeonato que viene”, las tranquilizó Enzo.

En un conteo estimado, si a razón de 15 chicas por club se inscribieron, serán más de 150 las que se presenten a jugar.

La histórica primera fecha puntana se jugará este sábado desde las 16 en el Club Huracán, con el estreno de los equipos Rosa vs. City; a partir de las 17:10 Yunke vs. P8; a las 18:20 Gráfica vs. Esperanza; 19:30 Juventud vs. Máquina; 20:40 Amine vs. Panza; y el cierre a las 21:50 entre Bosteros vs. Eva Perón.

Los entusiastas del fútbol de salón femenino coparán el nuevo polideportivo del “Globo”, con trapos, bombos y aliento tribunero en “La Ripiera del Sur”.

Sin perder la coquetería, la notoriedad mediática que el fútbol de salón femenino cobró en los últimos años realzó el desempeño deportivo, la disciplina y la camaradería.

“Los cuatro torneos que largamos el sábado (por hoy) tuvieron su trabajo previo. Está todo en orden para comenzarlos, principalmente el Futsal Femenino, que era una apuesta que venimos trabajando desde el año pasado, para que no haya ningún error”, aseguró Torres, de 29 años, un dirigente con el entusiasmo desbordado.

El organizador contó que no tenían cancha fija ni horarios seguros para que las chicas no suspendieran las fechas “y marchara todo bien”, agregó. “Es para darle continuidad de partidos para que ellas se vayan adaptando a la disciplina. Estamos muy bien porque trabajan excelente las chicas”, confirmó Torres.

Los cuatro torneos (1ªA, 1ªB y Sub 19 masculinos; más 1ªA femenino) tendrán rotación de árbitros y habrá veedor.

“Las reglas son iguales para todos los equipos. Hay muchas expectativas, pensamos que cada torneo va a ser mucho mejor que el anterior”, concluyó Torres.