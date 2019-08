Pablo Angeli sube a escena en San Luis

El humorista Pablo Angeli llega hoy a San Luis para interpretar a "Luly", el personaje que divierte tanto a su público de Instagram y con el que se presentará a las 20 en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco para hacer reír a los puntanos con su espectáculo "I Like Luly". El actor, que nació en el under porteño, logró la popularidad gracias a las redes sociales, donde comparte videos de monólogos de la vida cotidiana, los fracasos y desencantos en el amor y otros temas con los que busca que el público se sienta identificado.

"Luly" es un personaje que el actor interpreta hace muchos años. “Cuando comenzó la movida de las redes sociales subí algunas cosas pero sin muchas expectativas, a la gente le encantó y tomó mucha trascendencia. Hoy tiene mucha repercusión al tal punto que tengo una gira armada con esto”, comentó Pablo, quien también recorrerá Mendoza, Bahía Blanca, Salta, Tucumán y otras ciudades del interior. Ya había comenzado con una gira el año pasado y decidió continuarla este año, con más localidades. “Tengo mucho público en el interior, me siguen un montón por Instagram y me piden que vaya a sus ciudades”, dijo.

"I Like Luly", Pablo Angeli Día: este domingo

Hora: 21

Lugar: sala Hugo del Carril

San Luis

Entradas: 400 pesos

El espectáculo estuvo en el verano en la temporada de Mar del Plata y fue nominado a "Mejor stand up" para los premios "Estrella de Mar". “Me fue muy bien, el personaje está teniendo un grupo de fans cada vez más numeroso; era un público en su mayoría femenino, pero ahora se están sumando muchos hombres”, contó el actor que calificó a su show como novedoso. Y aclaró que si bien hace el espectáculo vestido de mujer, no es transformismo.

“Es algo nuevo que habla mucho de la lucha de la mujer en la actualidad. La mayoría de las veces los humoristas personifican a las mujeres pero ridiculizándolas; en este caso es todo lo contrario, lo hago mostrando lo que es el hombre con respecto a la relación, como una reivindicación a la mujer. En mi espectáculo ni el hombre ni la mujer se sienten ofendidos u atacados”, detalló el actor.

El stand up, un género que toma cada vez más trascendencia, está relatado íntegramente desde el humor. Angeli aseguró que su público no para de reírse desde el inicio de la función, algo que para él es “muy gratificante”.

Además, explicó, elige no meterse en temas políticos porque asegura que su objetivo es que la gente la pase bien y se distienda. Para Angeli, la política divide mucho y no es su intención generar eso. “No me interesa lo que piensen los otros o lo que pienso yo, sí quiero hacerte divertir. Me interesan los cambios sociales, cómo somos entre nosotros, el respeto que nos tenemos”.

Las redes, aseguró, fueron clave a la hora de hacerse conocido y destacó la importancia que tienen para los artistas emergentes. “En estos momentos a los artistas como nosotros, que no estamos en el sistema de los productores conocidos, nos dieron la posibilidad de llegar a ser conocidos y tener mucho trabajo. Lleno salas y me produzco solo, directo con el público. Obviamente no es la misma llegada que estando en el programa más visto del país, pero la gente que te sigue por las redes no quiere que seas ultrapopular, sino que seas ese artista del under, más cercano a ellos y sus realidades. La gente no quiere que te vendas a las corporaciones”, comentó.