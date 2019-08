Trágico clásico en Honduras: cuatro muertos y una docena de heridos

Ocurrió en la previa a Olimpia-Motagua. Los barras chocaron luego de que la hinchada de Olimpia lanzara piedras al micro del plantel rival. El ex Estudiantes Roberto Moreira Aldana sufrió heridas leves.

Al menos cuatro personas murieron y una docena resultaron heridas (seis de ellos de gravedad) el sábado por la noche en Tegucigalpa, Honduras, durante los violentos incidentes que obligaron a suspender el clásico entre los equipos capitalinos Olimpia y Motagua por el campeonato nacional, informaron fuentes hospitalarias.

Entre los heridos se encuentra el ex futbolista de Sportivo Estudiantes, Roberto Moreira Aldana, aunque sus lesiones no revisten gravedad. El ex delantero del ‘Albiverde’ juega en el Motagua, que dirige el argentino Diego Vásquez y resultó lastimado cuando iba en el micro junto a sus compañeros rumbo a la cancha.

Precisamente todo comenzó cuando el micro del Motagua fue agredido por los hinchas del Olimpia en las afueras del Estadio Nacional de Tegucigalpa. La barra brava contraria reaccionó, lo que provocó una batalla campal que obligó a la policía a usar gas lacrimógeno.

Las puertas del estadio se abrieron para que la gente pudiera escapar de las gresca, sin embargo ya era muy tarde. Niños, mujeres y personas de la tercera edad habían sido afectadas por el gas pimienta, dejando varios desmayados.

La batalla campal entre los barras duró largos minutos y hasta ahora se reportan cuatro fallecidos; una docena de heridos, entre ellos seis están graves fruto de los golpes y disparos de armas de fuego. La policía detuvo a decenas de violentos.

El partido fue suspendido y las directivas de ambos clubes, afirmaron que no saben si será reprogramado.

El portavoz del Hospital Escuela, Julieth Chavarría, expresó que "fueron ingresadas (al centro asistencial) siete personas, cuatro de ellas murieron y unas doce fueron atendidas en la emergencia".

El presidente del Motagua, Pedro Atala, aseguró a través de redes sociales que tres jugadores de su equipo resultaron heridos, cuando aficionados del Olimpia atacaron a pedradas y botellazos el micro que trasladaba al equipo al estadio.

Los futbolistas Emilio Izaguirre (Honduras), Jonathan Rougier (Argentina) y Roberto Moreira Aldana (Paraguay) fueron atendidos en el hospital.

“Gracias a Dios estamos bien, no sufrimos nada grave. Fue para todos los jugadores igual y después se armó un caos lamentable. Era el clásico y siempre jugamos a cancha llena. Fue una lástima lo qué pasó, pero bueno nosotros y mi familia estamos bien. Ahora voy camino al entrenamiento porque el lunes viajamos para jugar por copa. Por suerte no fue grave lo que sufrimos”, sostuvo Roberto Moreira Aldana en diálogo con El Diario de la República.

Niños y mujeres entre los heridos

Más de 10.000 aficionados que estaban en las gradas y que intentaban salir por los portones fueron atacados por policías con bombas lacrimógenas para tratar de evitar más incidentes, pero durante la estampida resultaron heridos.

"Nos tiraron botellas, piedras y los jugadores se tiraron al piso", declaró a medios locales el entrenador argentino del Motagua, Diego Vásquez. "Es lamentable que los aficionados lleguen a estos extremos", deploró el presidente del Olimpia, Rafael Villeda.

El encuentro había creado grandes expectativas porque era el primer enfrentamiento entre Diego Vásquez y el nuevo técnico del Olimpia, el también argentino Pedro Troglio.

El partido era válido por la 4ª fecha del campeonato Apertura 2019-2020 de primera división. Previo al cotejo, la primera división había prohibido ingreso al estadio de la barra ‘Ultra Fiel’, del Olimpia, por sus antecedentes violentos y sus permanentes peleas con hinchadas rivales.

El choque había sido declarado “de alto riesgo” por la policía que había desplegado unos 5.000 agentes en anillos de seguridad dentro y fuera del estadio.